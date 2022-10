Belén Esteban recibe un vídeo de Andrea Janeiro en el ejército y cuentan todo

Belén Esteban está acostumbrada a recibir críticas de los espectadores porque lleva más de 20 años siendo una estrella de la televisión. Ha elegido ser famosa y trabajar en Telecinco, pero no toda su familia quiere seguir sus pasos, sobre todo su hija Andrea. La joven emitió un comunicado cuando cumplió 18 años para prohibir que las revistas publicaran sus fotos.

Belén Esteban estaba muy tranquila hasta que ha recibido un vídeo de Andrea Janeiro jurando bandera en el ejército. Las redes están revolucionadas con esta información aportada por el medio Nueva España, pero hay algo que debe quedar claro. Es otra Andrea, a pesar de que lleve sus mismos apellidos y de que guarde un gran parecido físico con ella.

Belén se ha quedado muda al descubrir lo que estaban contando de su hija en TikTok, una red social destinada a la circulación de vídeos. Hay unas imágenes de una chica muy parecida a Andreíta en el ejército, encima se llaman igual, pero no es ella. Nueva España asegura que la ex de Jesulín está bastante preocupada, pues sabe que su hija no se siente cómoda en estas situaciones.

Belén ha hecho un gran esfuerzo por el bien de su familia, sabe que son personas anónimas y que no quieren salir en los medios. Ha rechazado grandes ofertas, de hecho Andreíta ha tenido un cheque muy suculento encima de la mesa. Según Informalia, le propusieron conceder una entrevista a cambio de 100.000 euros y ella se negó.

Esteban no hablará del tema en Sálvame porque no quiere darle pábulo, pero es evidente que está bastante disgustada. Es cierto que la mujer que sale en las imágenes se parece a su hija, aunque todo es una confusión. Han contado lo que está sucediendo y las redes se han hecho eco de la historia, así que ahora viene lo peor: las críticas.

Belén Esteban ha tomado una decisión firme

Belén es la responsable de que Andrea Janeiro sea una estrella, pues ha estado más de 18 años hablando de ella en los platós. Es una niña que ha crecido en televisión, a pesar de que nunca ha participado del negocio y de que no ha hecho entrevistas. Sus padres le presentaron en ¡Hola!, la revista más importante de España, cuando solo era un bebé.

Esteban se ha dado cuenta de que estaba en el camino equivocado y ha sabido rectificar: no ha vuelto a usar el nombre de Andreíta. Es cierto que sigue vendiendo partes de su vida, pero ahora no menciona a nadie que no quiera salir. Por eso tampoco habla de su marido Miguel, un conductor de ambulancias que le robó el corazón hace años.

La hija de Jesulín, a pesar de que recibe críticas como todos los rostros populares, ha sabido ganarse el corazón de muchos periodistas. Su silencio le ha catapultado a un universo inaccesible y ha demostrado que está por encima de sus detractores. Nunca ha entrado en el juego de nadie y se ha limitado a rechazar ofertas millonarias porque no quiere disfrutar de la fama.

Belén Esteban, al tanto de las novedades de su hija

Belén sabe que su pequeña estará de plena actualidad dentro de poco porque Jesulín de Ubrique está grabando un documental. Inevitablemente tendrá que hablar de ella porque es su primera hija, ahora hay que esperar para ver qué dice. Este fenómeno solamente provocará algo: que crezca la expectación y consecuentemente la incomodidad.

Esteban ya denunció que se estaban haciendo pasar por Andreíta en las redes, algo muy similar a lo que ha ocurrido ahora. Sin embargo, en esta ocasión, tal y como asegura Nueva España, todo ha sido una confusión cargada de argumentos. Es cierto que la chica que aparece en las imágenes se parece mucho a Andrea y supuestamente se llaman igual.