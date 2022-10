Belén Esteban promete que no le perdonará nunca y su marido sabe que ha llegado el fin

Belén Esteban siempre se ha caracterizado por su honestidad, lleva la verdad por bandera y eso es lo que le ha convertido en una estrella. No tiene ningún miedo, de ahí que se haya sometido a la máquina de la verdad de Viernes Deluxe. Se ha enfrentado a Kiko Matamoros y ha reconocido que no le va a perdonar nunca porque le ha hecho demasiado daño.

Belén Esteban ha logrado tener un trato cordial con su compañero, pero no olvida lo que hizo mientras ella concursaba en Gran Hermano VIP. El tertuliano le acusó de tener un comportamiento irregular y sugirió que se fuera a trabajar “a una televisión local”. Pero eso no es lo que más le ha molestado a la ex de Jesulín, hay otro asunto que es incapaz de olvidar.

Belén ha explicado que Kiko le hizo mucho daño a su familia, especialmente a su madre, y nunca podrá cerrar ese capítulo. Recuerda que se refirió a ella como “esperpento” y sus seres queridos se echaron las manos a la cabeza. “No lo voy a olvidar ahora ni nunca”, ha declarado durante el polideluxe delante de varios millones de espectadores.

Belén sigue siendo el rostro más poderoso de Sálvame y genera más audiencia que nadie, algo que parece no sentar bien a Matamoros. La máquina de la verdad ha puesto sobre la mesa una presunta envidia que está dañando la relación. Miguel Marcos, marido de Esteban, sabe que ha llegado el fin: el ex de Makoke no volverá a ser amigo de su esposa.

Esteban ha intentado cerrar el capítulo, pero cree que es imposible olvidar ciertas cosas porque hay muchos sentimientos en juego. Lo peor de todo, según su versión, es que su madre y sus hermanos no lo pasaron bien, eso es lo que no perdona. “Hubo muchas cosas más, vosotros sabéis lo que dijisteis”, les ha dicho a sus compañeros en un tono contundente.

Belén Esteban reconoce su error

Belén ha puesto las cartas encima de la mesa para explicar que ella ya es un personaje independiente, no depende de Jesulín de Ubrique. “Es verdad que salí por una relación que tuve”, empieza diciendo mirando a cámara visiblemente molesta. “Es verdad que he hablado mucho y es algo que voy a reconocer toda mi vida, pero ahora tengo mi nombre propio”.

Esteban reconoce que le ha costado ganarse el cariño del público, pero promete que lo ha hecho de una forma limpia y honrada. No ha elegido ser la protagonista de Sálvame, por eso no entiende que su compañero se sienta ofendido. El polideluxe ha dejado en evidencia los celos de Kiko Matamoros, quien quiere superar en audiencia a la mujer de Miguel Marcos.

“Valgo mucho por mí”, comenta la colaboradora durante su última discusión arrancando los aplausos del público. Un público que le dio de lado durante su participación en Gran Hermano VIP, pero que terminó haciéndola ganadora del juego. Se llevó 100.000 euros que donó a una organización benéfica y gestos como ese consolidaron su leyenda.

Belén Esteban quiere que todo termine pronto

Belén asegura que siente un cariño especial por el exmarido de Makoke, pero los suyos saben que la relación que mantenían se ha roto. No volverán a ser amigos, la cordialidad ha llegado a su fin porque Matamoros ha hablado mal en una revista. Ha acusado a su compañera de estar acabada, algo que el propio Jorge Javier Vázquez ha desmentido.

Esteban puede presumir de haber de tener a sus espaldas una carrera plagada de éxitos y su último enfrentamiento lo reafirma. No deja que ninguno de sus rivales le gane terreno porque tiene un arma importante para luchar con todos: la verdad. En los últimos años está más calmada y emite un discurso que llega a todos, no hay nadie que no aplauda su trasformación.