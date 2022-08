Belén Esteban, preocupada por un trastorno que no deja dormir a quien más quiere

Belén Esteban se ha ganado a pulso ser uno de los rostros más queridos de Telecinco, pues siempre va con la verdad por delante. Su coraje le ha acercado a personas muy influyentes, como por ejemplo Anabel Pantoja. La sevillana confía plenamente en su amiga, de hecho le nombró defensora oficial cuando se marchó a concursar en Supervivientes 2022.

Belén Esteban ha hecho lo imposible para que su compañera ganase el juego, pero no ha podido dar lo mejor de ella. Tuvo un accidente laboral en el plató de Sálvame y ha estado más de tres meses apartada de la pequeña pantalla. Le resultaba imposible trasladarse hasta las instalaciones de Telecinco porque no podía moverse, se desplazaba en silla de ruedas.

| Telecinco

Belén ha usado sus redes sociales para defender a Anabel, pero ha sido suficiente y la colaboradora no ha ganado el juego. Ha perdido los 200.000 euros del premio final, pero ha ganado algo mucho mejor: la compañía y el respeto de su nuevo novio. La revista Lecturas asegura que se ha instalado en un ático de Madrid que cuesta 500 euros por noche.

Belén sabe que la influencer está teniendo muchos problemas porque tiene un trastorno que no le deja dormir desde que terminó Supervivientes. Se despierta con cualquier ruido y los especialistas aseguran que lo que le sucede tiene un nombre: misofonía. “Estoy pasando unas noches de locos, no duermo nada”, ha explicado ella con total sinceridad.

Esteban se ha reunido con la prima de Kiko Rivera y han pasado la tarde juntas para recuperar el tiempo perdido. Es la persona que más quiere dentro de Sálvame, por eso ha estado tan preocupada por ella durante el concurso. Estaba recibiendo muchas críticas por haberle abierto su corazón a Yulen Pereira después de romper con Omar Sánchez.

Belén Esteban tiene una buena excusa

Belén tenía un objetivo: conseguir que el público conociera a la verdadera Anabel Pantoja para que ganase Supervivientes 2022. El problema es que sufrió un contratiempo de salud y ha tenido que ausentarse de Telecinco, pero en las redes ha estado activa. Ha usado su poder en Instagram para dejar claro que la de Sevilla era una participante completa, pero no ha convencido demasiado.

| Telecinco

Esteban tiene motivos para estar preocupada porque Anabel lleva mucho tiempo sin dormir y no puede conciliar el sueño. “Los ruidos me matan, me molesta hasta el aire acondicionado”, explica la tertuliana con total sinceridad. Cada vez tiene más apoyo porque el público se ha dado cuenta de que es una mujer sencilla que quiere lo mejor para los suyos.

La ex de Jesulín está atravesando un momento delicado, pero poco a poco va dejando atrás lo que le sucedió en el plató de Sálvame. Tuvo una doble rotura y desde entonces todo fue a peor, hasta llegaron a detectarle un pólipo. “Tenía mucho miedo, pero era benigno”, comentó durante su reaparición televisiva.

Belén Esteban ha estado inquieta demasiado tiempo

Belén hubiera defendido a la perfección a Anabel, pero no ha podido hacerlo porque no se encontraba con fuerzas. Ahora ha superado su problema y está deseando volver a trabajar con ella, forman un binomio inseparable. Estaba preocupada, pero se ha dado cuenta de que la sevillana puede responder a las críticas sin ayuda de nadie.

Esteban tiene a sus espaldas una trayectoria plagada de éxitos y no solamente triunfa dentro de la pequeña pantalla. Ha fundado una empresa de alimentación que le reporta unos beneficios muy altos y tiene mucha ilusión por este proyecto. Sabe que su fama no durará para siempre, por eso quiere invertir su fortuna para mantener sus cuentas saneadas.