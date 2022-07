Belén Esteban, preocupada por los gritos que están complicando el divorcio

Belén Esteban conoce a la perfección cómo funciona el mundo del espectáculo y no quiere que nadie perjudique a Anabel Pantoja. La sevillana está viviendo una gran aventura que podría tener un bonito final: un cheque de 200 000 euros. Sin embargo, el premio cada vez está más lejos porque hay alguien que no tolera el comportamiento de Anabel en Supervivientes 2022.

Belén Esteban sabe que su compañera se está divorciando de Omar Sánchez, aunque todavía le queda lo más complicado: firmar los papeles. Todo iba bien hasta que ha rehecho su vida al lado de Yulen Pereira, un deportista que ha concursado con ella en Supervivientes. El joven ha abandonado el programa y Anabel no ha dudado en llorar y gritar lamentando lo que había sucedido.

Belén es una gran profesional, por eso está al tanto de todo lo que está pasando: sabe que Omar ha hablado en una conocida revista. El canario está muy dolido porque no pensaba que su exmujer se fuera a enamorar delante de millones de espectadores. Todavía tienen que formalizar el divorcio y todo hace pensar que no se lo va a poner fácil.

La exmujer de Jesulín de Ubrique ha asumido que la relación entre Anabel y Omar va a terminar de mala manera, aunque es importante que lleguen a un acuerdo. La sevillana tiene varios negocios en común con su expareja, así que deben firmar los papeles cuanto antes. Todo iba bien hasta que Yulen Pereira ha irrumpido en su vida y, ahora, deberán estar un tiempo separados.

Esteban es consciente de todas las tramas de Supervivientes y se ha enterado de que Yulen ha abandonado la isla de forma definitiva. La prima de Kiko Rivera ha llorado amargamente cuando se ha enterado, algo que despertará el descontento de Omar Sánchez. Los gritos de la influencer no han hecho más que complicar un proceso que sigue pendiente y que podría ser muy peligroso.

Belén Esteban necesita recuperarse

Belén sufrió una caída en el plató de Sálvame, tuvo que ser operada de urgencia y, desde entonces, se está recuperando. Ha seguido un tratamiento muy exigente y está saliendo adelante gracias a su marido Miguel Marcos, quien tiene formación sanitaria. El conductor de ambulancias no le ha dejado sola y ha impedido que la prensa le haga fotografías cuando salía para ir a revisión.

Esteban le prometió a Anabel Pantoja que daría la cara por ella en los platós de televisión, pero no ha podido cumplir su palabra. Está de baja médica y no puede desplazarse hasta los estudios centrales de Telecinco porque le resulta imposible moverse con independencia. Ha tenido tantos dolores que su entorno ha hecho saltar las alarmas y durante un tiempo no ha parado de llorar.

La ex de Jesulín sabe que el final del camino está cada vez más cerca y ya empieza a recuperar su sentido del humor. Lleva más de 20 años trabajando en televisión y el público le adora, por eso ha compartido ciertos detalles del proceso. Ha desvelado que se encuentra mucho mejor, quizá regrese a Sálvame después de verano.

Belén Esteban está asimilando la situación

Belén está preocupada porque sabe que la reacción que ha tenido la prima de Kiko Rivera cuando Yulen ha abandonado Supervivientes dará de qué hablar. Lo peor es que Omar Sánchez, quien tiene que firmar los planes para formalizar la separación, también está molesto. Siente que su exmujer le ha faltado el respeto, pues podría haber evitado algunos acercamientos.

Esteban controla mejor que nadie cómo funciona el negocio del corazón, por eso, ha dado declaraciones de forma puntual. Ha utilizado sus redes sociales para defender a su amiga, pues siente que lo único que ha hecho ha sido enamorarse de otra persona.