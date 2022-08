Belén Esteban, preocupada al descubrir qué pasará con los estudios de Andreíta

Belén Esteban ha pasado un mal momento. Desde que se cayera en directo en Sálvame y se rompiera la tibia y el peroné, todo han sido problemas. La colaboradora ha confesado que ha pasado tantos malos momentos que, incluso, ha peligrado su relación con Miguel.

Sin embargo, las preocupaciones de su pie y de su relación sentimental han pasado a un segundo plano. Andreíta lo es todo para ella y Belén está muy preocupada por lo que pasará ahora con los estudios de su pequeña. Desde luego que no son buenos momentos para la de Paracuellos.

Belén Esteban, aterrada por Andreíta

Si hay alguien de quien se enorgullece Belén Esteban, es de su hija Andrea. Fruto de su relación con Jesulín de Ubrique, la joven ocupó las portadas de los medios de comunicación desde que nació.

| GTRES

Con la famosa frase de “Andreíta, cómete el pollo”, la niña se ha convertido en un reclamo para todos los medios de comunicación. Sin embargo, Andrea Janeiro tenía muy claro desde pequeña que no compartiría el mismo trabajo que su madre.

La joven odia las cámaras de televisión, no quiere aparecer en ningún photocall y no hará nunca una entrevista en un plató. Andrea ha cumplido sus promesas y Belén puede gritar que es una de las pocas hijas de famosos que no se dedica a la televisión.

Sin embargo, aunque Belén Esteban jamás se ha quejado de su hija, la preocupación por ella le ha aparecido de repente. La de Paracuellos no sabe qué hacer y es que el panorama de Andrea Janeiro ahora es muy chungo.

Belén no sabe qué hacer

A pesar de que no ha querido saber nada de los platós de televisión, Andrea Janeiro tenía muy claro que quería estudiar Comunicación en Birmingham, Reino Unido. Aunque por el momento se desconoce si ha terminado allí la carrera, ha cerrado su etapa universitaria en España.

Se ha graduado, y Belén Esteban está muy feliz por ella: así lo demostraba en sus redes sociales. “Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña. Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros, qué orgullosos estamos de ti, hija”, ha escrito.

| España Diario

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en la vida de la de Paracuellos. Ahora, que su pequeña ha cerrado una etapa, existe el miedo de que Andrea, por falta de trabajo, acabe donde ella.

Por el momento, se desconoce si Andrea Janeiro se centrará en una nueva etapa de estudios o si, por el contrario, ya comenzará a trabajar.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

La graduación más polémica

Además de por la preocupación de Belén Esteban, la graduación de Andrea ha tenido mucha repercusión en los medios. No solo porque la colaboradora de Sálvame ha publicado fotos de su hija ocultando su rostro.

También, por la ausencia del padre de la joven a la graduación. Al parecer, Jesulín de Ubrique no ha podido acudir por motivos personales. Entre ellos, por el cuidado de Hugo, su bebé recién nacido.

Tras saberse esto, Belén tardaba muy poco en aparecer y negarlo todo. Lo ha hecho en sus redes sociales donde aseguraba que “están dando una noticia en medios digitales y televisión que no es verdad”.

Por el momento, no se espera que el torero conteste y menos que lo haga Andreíta. Con el tiempo conoceremos de la mano de Belén Esteban qué ha decidido hacer la joven con su vida profesional.