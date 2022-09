Belén Esteban, muda al escuchar el nombre de María José Campanario tiempo después

No cabe duda de que Belén Esteban ha vuelto con fuerza a la vida pública. El pasado lunes 5 de septiembre, regresó a su querido programa, Sálvame, después del accidente que sufrió en este espacio en directo hace unos meses.

Eso sí, como era de esperar, nada más llegar tuvo que hacer frente a una serie de polémicas. Una de ellas fue el triángulo amoroso que tiene Anabel Pantoja con Yulen Pereira y Omar Sánchez.

No obstante, parece ser que la dirección del formato de las tardes no quiso tratar otro tema peliagudo para la de Paracuellos, nada más llegar esta al programa. Pero, aun así, la madre de Andreíta no se ha salvado de ser preguntada por lo que más temía: la futura docuserie de su exmarido, Jesulín de Ubrique.

Belén Esteban habla alto y claro sobre la docuserie de Jesulín

Así es, hace unas semanas, Jesulín de Ubrique, exmarido de Belén Esteban, anunciaba uno de sus mayores deseos en esta vida: poder retratar su vida en un documental. Y es que al torero le hace ilusión realizar este proyecto que últimamente está tan de moda, ya que muchos personajes públicos de nuestro país ya cuentan con uno propio.

Desde luego, los más famosos son el de Rociíto, que marcó un antes y un después en la pequeña pantalla, y, el más reciente, ha sido el de Tamara Falcó.

Asimismo, Belén Esteban fue testigo que en una reciente entrevista para ¡Hola!, el padre de su hija confesó que tenía la futura intención de hacer su propio documental. "Estoy pendiente de hacer una serie documental para una plataforma. Es un recorrido por mi vida con imágenes y va a participar mucha gente: compañeros de estudios, médicos, amigos...", revelaba.

Evidentemente, en esta autobiografía saldría el nombre de Belén Esteban, ya que ha sido una parte muy importante en la vida del torero. Pero lo cierto, es que la tertuliana podría sentir cierto temor a que salga a la luz esta docuserie por un claro motivo. Y es que el padre de su hija podría vengarse por todos los años que ella ha estado en la televisión hablando de este.

Por otro lado, todo parecía indicar que este proyecto vería la luz dentro de unos cuantos años, pero nada más lejos de la realidad. Tal y como contó el mismo marido de María José Campanario, las negociaciones para llevar a cabo esta docuserie están de lo más avanzadas.

De manera que ya es un hecho, ahora solo falta saber cuándo y dónde se emitirá este esperado documental. Pero, por el momento, es inevitable no preguntarnos qué piensa la madre de su hija Andrea Janeiro de todo esto.

Belén Esteban aparecía en día de ayer, 8 de septiembre, al Espacio Ibercaja Delicias con motivo del estreno de Dirty Dancing ,el musical. Fue allí donde los medios presentes no pudieron evitar preguntarle al respecto.

"No voy a hablar nada de Jesús, ni de Jesulín, ni de Campanario, nada. Sabéis que ya no voy a decir nada", admitía contundente. A su vez, también confesó que tampoco iba a hablar de su hija Andrea, ya que pidió estar "bajo estricto anonimato", de manera que ni siquiera puede ser mencionada públicamente.

Aunque no ha querido pronunciarse sobre esta noticia, lo cierto es que este proyecto podría poner en peligro el buen rollo que ahora mantiene la tertuliana con Jesulín de Ubrique. Sin duda, una relación que ha costado años de conseguir para que ahora se arroje todo por la borda.

Belén Esteban se reconcilia con su amiga

Por otro lado, en este mencionado evento, Belén Esteban tampoco se escapó de ser preguntada por el desencuentro que ha tenido en estos días con una persona muy cercana a ella.

Así es, hace unos días, la de Paracuellos hizo de forma pública el pique que tenía con su amiga Terelu Campos. El motivo de este enfado se debía a que la madre de Alejandra Rubio, al parecer, no había invitado a la tertuliana a la fiesta de su cumpleaños.

Por esta razón, la colaboradora no dudaba en mostrarse disgustada al respecto. Sin embargo, para suerte de ella, ambas amigas consiguieron poner fin a sus rencillas. "Terelu me ha mandado un WhatsApp muy bonito y me ha dado una explicación, porque ella pensaba una cosa. Ya está", aclaraba la madre de Andreíta.