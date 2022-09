Belén Esteban, muda al descubrir dónde estará la nueva casa después del divorcio

Tras volver de su aparatosa caída en pleno directo, Belén Esteban no da crédito a todo lo que está pasando en el mundo rosa. Lo más llamativo es que, una de esas informaciones las protagoniza su mejor amiga, Anabel Pantoja.

La de Paracuellos está empezando a cansarse de defenderla, pero sobre todo de que inventen informaciones falsas. Belén lo sabe todo sobre la sobrina de Isabel Pantoja. O eso al menos eso creía.

Belén Esteban se queda en shock

No es la primera vez que la de Paracuellos se queda estupefacta con las informaciones que se lanzan en el plató de Sálvame. Al igual que tampoco es la primera vez que Belén se ve obligada a defender a su mejor amiga de las acusaciones que esta recibe. Esta vez, la colaboradora se ha visto envuelta en una información que ha terminado salpicándole.

Y es que después de que Anabel se enamorara en la isla de Supervivientes de Yulen Pereira, todo ha saltado por los aires. Belén ha defendido el divorcio de esta con Omar, al igual que ahora defiende a capa y espada su amor con el deportista.

Sin embargo, por mucho que la colaboradora lo intenta, hay muchas preguntas en el aire que nadie es capaz de resolver. Muchos compañeros de profesión de Belén están seguros de que esta relación tan solo es un trance.

Sin ir más lejos, Adela González, la presentadora actual de Sálvame, puso en duda que Anabel mantuviera durante mucho tiempo su relación con Yulen. Unas declaraciones que enfadaron desmesuradamente a Belén Esteban y que le obligó a levantar, en más de una ocasión, el tono de voz.

| Mediaset

La de Paracuellos asegura que se quieren y, que a pesar de haber distancia, el amor todo lo puede. Unas declaraciones que llegaron en un momento exacto: cuando en el plató se aseguraba que Yulen vuelve a competir.

El deportista es amante de la esgrima y tiene pensado prepararse para acudir a los Juegos Olímpicos del 2024. Una decisión que obligaría al joven a estar cien por cien concentrado en su preparación física en París.

“¿Pero y si él se va a París?”, preguntaba Adela González. “No es normal que hayan estado 24 horas juntos y ahora de repente él se vaya a vivir a 3.500 kilómetros de Anabel”, explicaba.

Estas declaraciones enfadaron a Belén quien confesaba no querer contar los planes que Anabel tiene en un futuro con su actual pareja. “Pues yo creo que estáis equivocados, es que para hablar hay que informarse”, le recriminaba Belén a la presentadora.

No obstante, han pasado tan solo unas horas hasta que se ha sabido toda la verdad.

| GTRES

Belén Esteban se da cuenta de la verdad

La de Paracuellos no ha querido contar qué pasa entreAnabel Pantoja y Yulen. Pero esto no ha sido un problema porque ha sido Kiko Matamoros el que lo ha contado todo. El colaborador mantiene una relación con la pareja y no ha dudado en dar explicaciones en televisión para calmar los rumores.

“Van a vivir en Madrid los dos. Él se queda a entrenar en Madrid y ella el tiempo que esté en Madrid estará con él. Ahora tiene el problema de su padre y tiene que ir y venir, pero la residencia va a ser Madrid”, explicaba.

Aunque por el momento la pareja no ha decidido donde quedarse a vivir, lo cierto es que esta nueva etapa tardará en hacerse oficial. Anabel está preocupada por su padre, ingresado desde hace unos días en el hospital. Por el momento, deberá bajar en más de una ocasión a atenderle, por lo que vivir en Madrid con Yulen deberá posponerse un tiempo.