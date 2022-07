Belén Esteban y Miguel Marcos confirman la crisis lanzando un mensaje preocupante

No cabe duda de que Belén Esteban no está en su mejor época. Tras romperse la tibia y el peroné en un directo de Sálvame, se ha sumado otro duro golpe en su vida. La tertuliana, quien se encuentra desde hace unos meses reposando por la rotura que padeció, ha tenido que hacer frente a una nueva polémica.

Todo el mundo sabe que la de Paracuellos está muy centrada en su faceta como empresaria. Su marca Sabores de la Esteban ha sido todo un éxito desde que lanzó su primer producto.

Sin duda, el triunfo que obtuvo fue tan evidente que Belén viajó a hasta Dubái para presentar sus productos en una feria de alimentación de la ciudad asiática. Sus alimentos tuvieron muy buena acogida. "Ni en mis mejores sueños imaginé llegar hasta aquí", decía la mujer de Miguel Marcos.

Pero parece ser que no a todo el mundo le agradan los productos de Belén. La misma Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto el punto sobre las íes a la de Paracuellos y, nada más y nada menos, que diciendo la verdad sobre sus alimentos.

| Europa Press

Belén ha sido atacada por sus productos de Sabores de la Esteban

El informe que hace anualmente la OCU ha puesto en duda la calidad del famoso gazpacho y salmorejo de Belén Esteban. La colaboradora, que presume en sus redes sociales de las buenas críticas que recibe por los sabores de estos dos productos, ha tenido que ver cómo peligraba la imagen de su empresa.

La organización, basándose en la calidad-precio de estos dos alimentos, les ha puesto una calificación "media". Y es que indican que el precio es demasiado elevado, cuesta 3,19 euros, por la calidad en sí del producto.

En el mismo ránking, han incluido a otros gazpachos y salmorejos más baratos y, por ende, de mejor sabor. Como era de esperar, a la 'princesa del pueblo' no le ha hecho nada de gracia que se ponga en duda la calidad de los productos de su empresa alimenticia.

Por este motivo, la madre de Andreita no ha dudado en defender en redes sociales la imagen de su marca. "Gracias a todos los que consumís mis gazpachos y salmorejo... ay, lo que tenemos que aguantar", escribía en su perfil de Instagram.

Sin duda, este bache que ha sufrido no ha impedido que Belén se hunda porque ella es consciente de lo que valen sus productos. Además, continuamente recibe buenas opiniones acerca de sus productos.

Recientemente, amplió su marca y añadió al mercado su crema de calabacín, de verduras y de calabaza. Por lo que demuestra que los Sabores de la Esteban va viento en popa y no tiene nada que temer.

Aparte solo tiene tiempo de preocuparse de la rotura que padeció unos meses atrás. Desde que tuvo el accidente en directo, la de Paracuellos se cerró en banda y apenas ofrecía declaraciones al respecto.

De hecho, se encontraba tan decaída que escasamente se la veía, a excepción de cuándo acudía a rehabilitación. Sin embargo, todo indica que con el tiempo ha mejorado su estado de ánimo.

Asimismo, después de recibir esa dura crítica por parte de la OCU, Belén publicaba un vídeo de ella bailando la canción de Luis Miguel, Ahora te puedes marchar.

Sin duda, una grabación en la que ha hecho eco la felicidad que siente en esta época tan dura que está atravesando. "Mi estado de ánimo está mejor. Se nota, ¿verdad?", preguntaba a sus fans mientras disfrutaba del cantante mexicano.

| Europa Press

La recuperación de Belén Esteban

No cabe duda de que Belén Esteban se ha tomado al pie de la letra el refrán "no hay mal que por bien no venga". La colaboradora no ha querido tomar importancia a lo que ha dicho la OCU sobre sus productos alimenticios y ha decidido prestar atención a lo que realmente piensan sus fans.

Además, tiene otro motivo para estar contenta. Y es que su recuperación está yendo mejor que nunca. Tras sus continuas sesiones de rehabilitación, la de Paracuellos ya ve la luz al final del túnel.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Por otro lado, tiene la motivación necesaria para seguir adelante. Su amiga de profesión, Chelo García-Cortés, se encuentra en la misma situación que ella. La colaboradora también sufría un accidente en este espacio, pero, en su caso, la parte del cuerpo afectada fue el radio.

Sin duda, ambas están acompañándose en esos duros momentos y, además, no dudan en apoyarse mutuamente cuando coinciden en las sesiones, dado que se están recuperando en el mismo centro sanitario.