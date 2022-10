Belén Esteban y Miguel Marcos corren peligro al salir el motivo real de la ruptura

Belén Esteban ha comprobado que su amiga Anabel está, de nuevo, en el punto de mira. Y todo después de lo que ha desvelado en las últimas horas su ex, Omar Sánchez, desde el reality Pesadilla en el Paraíso.

Belén Esteban se ha quedado preocupada tras las confesiones del windsurfista canario en las que este deja claro cuál fue el motivo principal por el que se separó de Anabel Pantoja.

Las palabras del joven han hecho mucho daño a su exmujer y las consecuencias de las mismas pueden acelerar el proceso de divorcio entre la mediática pareja.

Omar lleva unas cuantas semanas en el reality de Telecinco y hasta ahora no había hablado tan claro sobre esta ruptura, que muchos ya veían venir.

Belén Esteban le confirma a Miguel Marcos el porqué de la separación

El canario se ha referido al problema real que desencadenó todo, cuando se cumplía un año desde que ambos se dieran el 'sí, quiero' en La Graciosa. Una boda que estuvo marcada por la muerte de doña Ana, la abuela de la sevillana, y la ausencia de Kiko Rivera.

'El Negro' se ha explayado de lo lindo durante las grabaciones del reality de temática rural y no ha dejado títere con cabeza.

"En 2018 aparece mi ex, empezamos a hablar por Instagram y luego por WhatsApp. Al año siguiente le pido matrimonio, pero no nos casamos por el covid".

"Luego, entro en Supervivientes y cuando salgo es una persona diferente. Muchas discusiones y no me cuadraba, empezamos a organizar la boda, pero yo ya estoy frío. Aun así, tiro para adelante y me caso", ha comenzado su 'speech'.

Belén Esteban sabe lo que sucedió para que se rompiese el matrimonio

"El día antes de la boda fallece la abuela, y se van a Sevilla 24 ahora de avión. Su primo decidió no ir a la boda y quedarse en Sevilla y su tía nos felicitó y dijo que adelante con la boda. Luego, en vez de irnos de viaje, ella se fue a Sevilla con su familia. Y surge algo estando allí", ha dicho.

El ex de la andaluza confiesa que "surge algo y yo no estuve por X motivos. Ahí empieza el camino hacia abajo, una cuesta sin frenos", ha sostenido.

Nagore Robles, amiga de la sevillana, ha contado desde plató que sabe de qué habla el canario. "Pasa algo que es la gota, pero hasta ahí porque es muy privado y personal. Ella considera que su chico tendría que haber estado con su mujer en algo así y él no estuvo", expone.

"Cuando regreso lo que encuentro es al terror de las nenas"

Anabel, por su parte, también hablaba de su exmarido el pasado viernes en el Deluxe. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja acabó confesando que el windsurfista le ha decepcionado con creces.

"Yo cuando me fui hacia Honduras dejé aquí a 'El Negro', cuando regreso lo que encuentro es al terror de las nenas", afirmó la amiga de Belén Esteban.

Además, la influencer sevillana puso el foco en un asunto que le molestó demasiado y ha querido compartirlo con la audiencia del programa de Telecinco y con su amiga Belén Esteban.

Sobre las intimidades que ha contado Omar en su polémica entrevista cuando su ex se encontraba en Honduras, la joven ha dicho lo siguiente.

"Te miento si te digo que no me molestó, esas son cosas que forman parte de nuestra intimidad y que yo me hubiera guardado, yo era una persona libre y podía hacer lo que me diera la gana", lamentaba ante los colaboradores del programa.