Belén Esteban y Miguel Marcos, asustados al recibir malas noticias de los médicos

En el día de ayer, 11 de julio, todos los colaboradores de Sálvame, incluida Belén Esteban, recibían una noticia sorprendente. Y es que conocieron, a última hora, un detalle sobre un compañero muy querido que se encuentra convaleciente debido a la COVID-19.

Lo cierto es que en estos últimos meses, la de Paracuellos ha sido testigo de cómo algunos de sus amigos del espacio han sufrido una serie de incidentes. En primer lugar, fue ella misma quien tuvo la mala suerte de romperse la tibia y el peroné en pleno directo mientras estaba realizando una especie de juego a lo Supervivientes.

Días más tarde, la seguía Chelo García-Cortés, quien se estaba centrando en modelar cuando también protagonizó una caída en directo en la Sálvame Fashion Week. En su caso, el radio fue la parte perjudicada.

Por si no fuera suficiente desgracia, Lydia Lozano padecía un esguince en su muñeca y Pipi Estrada, hace unos días, sufría un accidente de moto. Sin duda alguna, Sálvame se está quedando sin colaboradores, pero ahora también ha tenido que hacer frente a una gran pérdida.

La madre de Andrea Janeiro tiene que hacer frente a un nuevo varapalo

Belén Esteban se encuentra en casa recuperándose de su rotura. El incidente que tuvo supuso un verdadero duro golpe para la exmujer de Jesulín, dado que en el momento que se conoció su diagnóstico, se cerró en banda en dar declaraciones.

Sin embargo, en estas últimas semanas se le ha podido ver disfrutar y con una actitud sumamente positiva respecto a su convalecencia. Por lo que, tras días de incertidumbre absoluta, Belén se dedica a publicar fotos con el propósito de mostrar a sus seguidores cómo evoluciona.

Lo cierto es que la tertuliana ha querido pasar todo este tiempo alejada de los focos mediáticos y descansar para poder volver con más fuerza que nunca a su querido espacio. No obstante, para su desgracia, todavía le queda camino por recorrer porque la rotura que sufrió requiere de constantes sesiones de rehabilitación.

Pese a que la madre de Andreíta ha decidido mantenerse distanciada de todo el mundo, no significa que no conozca las últimas noticias que surgen en torno a sus amigos. Por esta razón, seguramente a ella no le sorprendió la intervención de un conocido presentador en directo en Sálvame.

Hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez desaparecía repentinamente junto a sus compañeros Ion Aramendi y Adela González. Y es que el motivo fue que había dado positivo en coronavirus, por lo que se tuvo que ausentar de su labor como presentador.

Belén Esteban, sin habla tras escuchar las declaraciones de su amigo

No obstante, el 4 de julio, volvía con las pilas completamente cargadas, pero generó preocupación por un detalle: su tono de voz. Lo cierto es que el amigo de Belén Esteban estaba notablemente ronco y era debido a una secuela del virus.

Pero, en el programa de ayer, María Patiño, quien estaba al frente del formato, recibió una inesperada llamada telefónica. Todos los espectadores presentes, incluidos Belén Esteban y Miguel Marcos que estaban atentos en su casa, fueron testigos del anuncio que dio el de Badalona.

"Quiero contar que he ido al especialista esta tarde, voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis post-COVID-19 que me impide hablar y trabajar", empezaba diciendo.

"Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz, los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente", comunicaba dejando a todos en shock.

"La COVID-19, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post-COVID-19. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta!", le decía a una María Patiño completamente helada por la noticia.

La incógnita de la final de Supervivientes

Tras confirmar los peores presagios, Belén Estebanno podía evitar preguntarse lo que seguramente todo el mundo estaba pensando: ¿quién presentará la final de Supervivientes?

Lo cierto es que el final está a la vuelta de la esquina y es habitual que el amigo de la tertuliana presente la gran gala de esa velada tan esperada. No obstante, estos drásticos cambios de planes apuntan a que puede ser Carlos Sobera el conductor de la ansiada final.

Aun así, Jorge Javier no descarta ponerse al frente. "Creo que si, pero no puedo avanzar nada. Quería entrar ahora para cortar todo tipo de comunicación y dejar claro lo que me pasa, pero por ahora no puedo saber absolutamente nada", señalaba.

Por otro lado, se rumorea que el veto del amigo de Belén a Olga Moreno le habría jugado una mala pasada. Por lo que los responsables habrían decidido prescindir de su cargo en la final y, por ende, invitar a Olga a darle el cheque al ganador o ganadora.

De esta manera, solo queda esperar a que el presentador confirme si finalmente acudirá. O, si por el contrario, Belén Esteban y el de Badalona se apoyarán mutuamente para salir adelante de este bache que están atravesando.