Belén Esteban se rompe al descubrir que la enfermedad vuelve a sacudir 'Sálvame'

No cabe duda de que Belén Esteban ha vuelto con fuerza a la vida pública. El pasado 5 de septiembre, regresó a su querido programa, Sálvame, después del accidente que sufrió en este espacio en directo hace unos meses. Desde luego, la colaboradora estaba deseando volver porque, tal y como ella confesó, su convalecencia resultó ser una "pesadilla".

Incluso revelaba que estaba yendo al "psicólogo para superar" ese duro episodio que ha vivido. Sin embargo, conforme han pasado los días, la exmujer de Jesulín de Ubrique ya puede confirmar que se encuentra bastante mejor y únicamente tiene que acudir a sus sesiones de rehabilitación. No obstante, cuando todo parecía volver a la normalidad, ahora, a la vida de Belén Esteban se le ha sumado otro duro golpe.

La de Paracuellos acaba de recibir una sorprendente noticia que tiene que ver con el estado de salud de uno de sus amigos más íntimos.

| Telecinco

El problema de salud de Jorge Javier Vázquez

Hace unas semanas, el amigo de Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, regresó a Sálvamedespués de sus vacaciones de verano. Pese a que el de Badalona confesó que había viajado a numerosos países, lo cierto es que no todo fue color de rosas en este periodo de descanso.

Fue él mismo quien, hace aproximadamente un mes, reveló el susto que tuvo respecto a un problema de salud que padeció llegando a uno de sus destinos, Perú. "Me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué sé yo! Una fiesta", revelaba.

A pesar de este mal trago, el filólogo consiguió recuperarse y seguir disfrutando plenamente de sus vacaciones. De hecho, parecía indicar que todo marchaba viento en popa porque aterrizó a Sálvamemejor que nunca, dispuesto a conducir su querido espacio como solo él lo sabe hacer.

Ahora, semanas después de aquel momento, el amigo de Belén Esteban ha confesado públicamente que su salud, nuevamente, le ha pasado factura. Ha sido en el blog que tiene en Lecturas, 'Vidas propias', donde ha contado con pelos y señales cuál es el grave trastorno que padece y que le acaban de detectar.

"Me escribió una señora un mensaje lindísimo –eufemismo– hablando de mi cara y de mi cuerpo. Desde África llevo embarazado de nueve meses", empezaba diciendo con tono de humor. "Desconozco la razón, pero prometo que estoy poniendo todo de mi parte para recuperar esa figura mía que tantos suspiros de admiración levanta".

Tal y como ha desvelado, al presentador le acaban de diagnosticar "apena severa, por lo que tendré que dormir con maquinita. Lo celebro", decía.

"He llegado a roncar viendo a la inmensa Rosa Maria Sardà, quien sufra de apneas sabe a lo que me refiero", explicaba. "También me he hecho análisis de heces –tengo los resultados en un mes–, de sangre –me han salido perfectos–. Y el lunes voy al urólogo porque por edad ya me toca", zanjaba.

Lo cierto es que el amigo de Belén Esteban decidió hacer de forma pública su enfermedad tras el comentario en cuestión que recibió por parte de una usuaria, en el que criticaba su físico.

| Telecinco

¿En qué consiste el trastorno que padece Jorge Javier Vázquez?

La apnea del sueño se trata de un trastorno grave del sueño en el que la respiración se detiene durante la fase del sueño. Asimismo, se produce un bloqueo en las vías respiratorias, de manera que acto seguido la respiración vuelve con un fuerte ronquido o resoplido.

En el caso del presentador, con el objetivo de llevar un seguimiento de esta condición, es necesario utilizar una máquina CPAP, la cual ayuda a que el paciente respire de manera artificial mediante la expulsión de aire bajo presión.

Según la Asociación Americana de Apnea del Sueño (ASAA), la apnea del sueño puede "tener efectos a largo plazo en la salud de las personas que la padecen". "Sobre todo si se deja pasar. En este sentido, si no se trata, puede acabar provocando enfermedades del corazón, presión arterial alta, derrame cerebral, depresión o diabetes".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón