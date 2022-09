Belén Esteban llama a su hija Andrea Janeiro y le admite que la crisis es grave

Belén Esteban volvía por todo lo alto al plató de Sálvame después de cinco meses en el dique seco tras su caída en abril en el propio plató de su programa.

'La princesa del pueblo' había visitado fugazmente dicho plató hace poco más de un mes. Lo hizo cuando dio una entrevista en profundidad en Viernes Deluxe, pero ayer regresaba ya casi recuperada de su operación de tibia y peroné. Y lo cierto es que la de Paracuellos ha estado en su salsa durante toda la tarde.

Ha pasado mucho tiempo sin que los espectadores pudiesen disfrutar de una de las colaboradoras más icónicas de los 13 años que lleva emitiéndose el programa de La Fábrica.

Belén Esteban estalla en directo por la traición de su amiga

Belén es sabedora de que es una pieza clave en el engranaje del espacio de entretenimiento de Telecinco. Y el primer día ya ha dado algunos titulares que han dejado a más de uno con el pie cambiado.

| Mediaset

Lo cierto es qué Belén no volvía con la normalidad absoluta con la que trabajan todos los colaboradores del programa, ya que aparecía con una muleta en la intro del mismo. A lo largo de las cinco horas de duración que dura el formato de Telecinco, se ha visto obligada a realizar pequeños paseos para favorecer la recuperación de su pierna derecha.

El caso es que donde más juego ha dado Belén ha sido a la hora de repasar los temas más candentes de la actualidad mientras ha estado ausente del programa.

"Me ha molestado que Terelu no me haya invitado"

Se ha referido a su amiga Anabel, a los desprecios de Kiko Matamoros con Germán González o la actitud de Rafa Mora cuando está el citado en un plató de televisión.

| Telecinco

Además, Belén no se ha callado a la hora de hablar del 57 cumpleaños de Terelu Campos. Y le ha sorprendido que la hija de María Teresa Campos no la invitase a la celebración que organizó la citada hace apenas una semana.

Cuando nadie lo esperaba, Belén ha cargado contra su amiga por no haberla invitado. Lo cierto es que la propia presentadora se enteraba en ese momento del reproche que le hacía la madrileña por no invitarla a su aniversario.

Terelu reacciona tras el reproche de Belén

Ni corta ni perezosa, la de Paracuellos afirmaba que "a mí me ha molestado que Terelu no me haya invitado. Porque yo no soy compañera de Sálvame. Yo me considero su amiga. Lo he echado de menos. Al menos que me lo dijera. Creo que en todas las cosas importantes de mi vida, ha estado ella", ha desvelado la empresaria.

Lo cierto es que pocos segundos después de que Belén cargase contra Terelu Campos, la hermana de Carmen Borrego ha reaccionado. Y le ha mandado un mensaje a través de Whatsapp. La madrileña ha desvelado la situación, pero no ha hecho público el contenido de dicho mensaje.

| España Diario

Eso sí, la madrileña se ha destapado con un "Te perdono, Terelu", zanjando así la polémica creada pocos minutos antes.

Parece ser que Terelu le habría pedido perdón en el citado mensaje por no haberla invitado a su cumpleaños. Belén Esteban ha sido sincera y le ha agradecido sus palabras en pleno directo, afirmando que ella sí que la invitaría al suyo, echando abajo cualquier tipo de mal rollo entre ellas.

"Terelu me ha mandado un wasap muy bonito y me ha dado una explicación que ya pensaba una cosa. Ya está", ha sentenciado acerca de las palabras que su amiga le ha enviado de forma inmediata.