Belén Esteban, inquieta al saber que la pequeña de la casa todavía no conoce al amante

Belén Esteban es uno de los rostros más emblemáticos de Telecinco y ha sido testigo de acontecimientos que pasarán a la historia. Participó en una edición mítica de Gran Hermano VIP y allí conoció a una de sus grandes rivales: Olvido Hormigos, política y profesora. La de los Yébenes ha regresado a la pequeña pantalla con más fuerza que nunca y se ha ganado a gran parte de la audiencia.

Belén Esteban sabe que Olvido se hizo famosa a raíz de un escándalo íntimo que le situó en una posición bastante comprometida. La experta en leyes le mandó un vídeo a su amante y este lo difundió, generando así un revuelo que se extendió demasiados meses. Hormigos se ha sentado en Viernes Deluxe y ha confesado que su hija pequeña todavía no es consciente de lo que sucedió.

| España Diario

“Mi hija me quiere muchísimo y es muy dulce. Los niños vivieron lo que pasó, pero la niña no lo ha vivido y me da pánico que algún día pueda rechazarme. Si se entera de cosas cuando sea adolescente o piensa «qué le ha hecho a mi padre», me da mucho miedo”.

Belén tiene una relación muy distante con la invitada del Deluxe, pero siempre se ha caracterizado por tener un corazón lleno de bondad. Por eso está intranquila: sabe que los pequeños de la casa son los que más sufren en ciertos revuelos. Ella no puede hacer nada para evitarlo, aunque sí ha cambiado de actitud y ya no habla de Olvido en el mismo tono que antes.

Esteban ha pisado el freno, está en un momento sosegado y no le interesa enfrentarse a sus fantasmas del pasado. Con la política tuvo muchas diferencias y se ha dado cuenta de que lo más acertado es mirar para otro lado y continuar su carrera. El público valora la enorme capacidad de perdonar que tiene la colaboradora, es uno de los secretos de su éxito.

La princesa del pueblo sabe que los directores del Deluxe han invitado a Olvido aprovechando que ella está de vacaciones. La política ha brillado con fuerza y ha dado unas declaraciones bastante suculentas que darán mucho de qué hablar.

Belén Esteban ha descubierto la cruda realidad

Belén ha sido muy dura con la de los Yébenes, de hecho han protagonizado encontronazos que estuvieron a punto de acabar con todo. Hormigos acusó a la colaboradora de tener maldad y el público empezó a dudar de sus buenas intenciones, poniendo en peligro su legado. En la actualidad la situación es diferente, poco queda de esas dos rivales que se enfrentaban en los platós.

| Telecinco

La invitada de Viernes Deluxe ha explicado que su vida es muy diferente, ha perdido el interés por la televisión y ya no quiere fama. Lo único que le interesa es que su familia esté bien, pues siente que sus hijos han sufrido demasiado por sus atrevimientos. “Pese a lo que sufrimos en el pasado, con mucho esfuerzo, mi marido, mis hijos y yo conseguimos salir adelante y permanecer unidos”.

Esteban está a punto de reincorporarse a Sálvame, así que tendrá que comentar la entrevista de su gran detractora. Sin embargo, lo hará desde una visión más sosegada porque sabe que hay en juego algo importante: el bienestar de una menor. La hija de Olvido solamente tiene ocho años y todavía no sabe que su madre tuvo un amante en el pasado.

Belén Esteban está obligada a dar explicaciones

Belén ha cambiado bastante, poco queda de la tertuliana temperamental que arremetía contra todo y contra todos. Eso no quiere decir que no vaya a analizar la entrevista de Olvido Hormigos, de hecho es una de las primeras cosas que hará. Le han contratado para que genere contenido y es importante que sepa repartir polémica y dar espectáculo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La profesora ha reconocido que no se siente orgullosa de su pasado televisivo, pues le recuerda que no se portó bien con su marido. “Me avergüenzo tanto de cosas que he hecho, mi gran error fue hacer daño a mi familia”, comenta en el Deluxe. “Mi marido y yo llevamos 34 años juntos, me perdonó porque hay amor, pero yo sufrí mucho y me dije a mí misma que tenía que seguir viviendo”.