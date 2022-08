Belén Esteban habla de su segundo hijo y confiesa que es un embarazo de alto riesgo

Belén Esteban lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y sabe que lo mejor es ser sincera con los espectadores. Cuando se separó de Jesulín de Ubrique lo pasó muy mal porque hubo muchos medios que le acusaron de ser una aprovechada. Pero lo único cierto es que solamente estaba trabajando para sacar adelante a su hija, la discreta Andrea Janeiro.

Belén Esteban ha tenido suerte en el amor, pero le llegó tarde: en 2013 conoció a su pareja y desde entonces no se han separado. Cinco años después pasaron por el altar para formalizar la relación, pero todavía les queda algo por hacer. La colaboradora quiere quedarse embarazada porque su marido quiere ser padre y ella pretende cumplir su sueño.

Belén ha hablado varias veces de su segundo hijo, pues desde que compartió sus intenciones con el público los rumores no han cesado. Ha dejado claro que el embarazo tendrá que esperar, pues lo ha intentado por el método tradicional y no termina de producirse. Asegura que no tiene envidia de su rival María José Campanario, pues ella también habría podido dar el paso.

“Sinceramente, si me hubiera querido quedar embarazada ya me habría quedado”, le explicó a Carlota Corredera en su momento. Belén Estuvo desaparecida de los medios porque se contagió de coronavirus y hubo quien aseguró que estaba esperando un bebé. Este tipo de teorías no le sentaron bien, pues es un deseo que quiere cumplir y pretende tratarlo con sensibilidad.

Esteban explicó que su embarazo sería de riesgo porque padece diabetes y tiene una edad delicada, aunque quiere seguir adelante. “Tengo 48 años y soy diabética”, explicó en Sálvame para que sus compañeros entendieran el origen de su preocupación. La colaboradora ha aclarado la situación, pero todavía hay periodistas que siguen especulando sobre el tema.

Belén Esteban está preparada para dar el paso

Belén, siempre que le preguntan sobre su segundo niño, asegura que no se ha olvidado del asunto. Una de las últimas veces que se sinceró reconoció que estaba “perezosita”, aunque es evidente que sigue teniendo ilusión. Ella sabe lo que es ser madre, además es una madre estupenda, pero quiere que su marido viva la misma experiencia.

Esteban, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, aseguró que ha pensado en desistir, a pesar de que conoce el riesgo. “Lo hemos intentado de manera natural, pero no lo hemos conseguido”, les explicó a sus compañeros de Sálvame. “No es una cosa que me quite el sueño, aunque lo sigo intentando”.

La mujer de Miguel Marcos ha hablado varias veces de su segundo retoño, pero no termina de anunciar la esperada noticia. Siempre que desaparece o que le fotografían de en cierta postura saltan los rumores, aunque de momento no hay nada asegurado. Lo que sí ha confirmado es que próximamente se volverá a casar con el sanitario y esta vez lo hará por la iglesia.

Belén Esteban se ha dado cuenta de la verdad

Belén ha tenido un problema de salud que le ha impedido cumplir el sueño de Miguel: ha estado tres meses en una silla de ruedas. Tuvo un accidente laboral en Sálvame y a partir de entonces todo se complicó, incluso le quitaron un pólipo. Afortunadamente todo ha salido bien, de hecho se ha dado cuenta de algo preciso: Miguel está completamente enamorado.

Esteban reconoció en una entrevista que era “muy mala enferma” y que su esposo había tenido mucho tacto con ella. No le ha dejado sola en ningún momento y se ha preocupado por su bienestar. Miguel se ha ganado el respeto de todos, pues es evidente que lo único que busca es amar a la colaboradora.