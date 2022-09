Belén Esteban sabe que la fecha se acerca y está a punto de embolsarse el millón

Belén Esteban está a punto de reencontrarse con otra de sus grandes enemigas justo cuando pensaba que había conseguido echarla de Telecinco.

Paz Padilla anunciaba hace poco que iba a volver a la cadena de Fuencarral tras marcharse por la puerta de atrás y habiendo protagonizado un gran escándalo.

Sin embargo, la humorista no ha tenido problema alguno en hablar abiertamente sobre su despido y las consecuencias a las que se ha enfrentado estos últimos meses.

| Atresplayer

"Me liaron una muy importante, lo único que quería decir es que aunque estuviéramos vacunados, podíamos cogerlo de nuevo", confesaba hace poco en El Hormiguero.

Además, dejaba muy clara su postura respecto a lo sucedido. "Yo no soy negacionista, yo lo he vivido, yo sé lo que es estar asustada en una planta", se defendía.

"Lo he cogido ya tres veces, Pablo", aseguraba. "Estuve ingresada en la unidad Covid. Yo sé lo que es estar ahí y que entren con epis".

| Mediaset

"Sé lo que es estar con una neumonía bilateral y que me digan que te tienes que quedar aquí con oxígeno", continuaba diciendo.

"Cuando salí de ahí me costó recuperarme. Yo lo he pasado mal. Y también conozco a mucha gente que lo ha pasado mal. E incluso gente que ha muerto", señalaba.

Después de sentirse atacada por sus compañeros y comprobar que tenía todas las de perder, Padilla tomaba la decisión de cortar por lo sano.

| Mediaset

La sorpresa llegaba este mismo verano, cuando desde Mediaset anunciaban que habían decidido restituir el contrato. Y lo haría "exactamente en los mismos términos en los que estaba".

"Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente enlos mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía", establecían mediante un comunicado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Paz Padilla y el dineral que puede embolsarse por volver a Telecinco

Aunque también señalaban que "no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en este periodo de tiempo".

Un acuerdo con el que Paz podría embolsarse nada menos que un millón de euros y no sin ciertas condiciones de por medio.

"Dicen: 'Despedida Paz Padilla'. ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti", opinaba la propia humorista sobre el tema.

| La Noticia Digital

"Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy 'open to work'", aseguraba.

Y a pesar de que no tiene pensado volver a pisar el plató de Sálvame, la madre de Anna Ferrer no perdía oportunidad de lanzarles alguna indirecta a sus excompañeros.

"Son mis segundas nupcias", bromeaba. "Esto es como los matrimonios, a veces se separan y a veces se reconcilian".

"Estoy tan feliz con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí y yo estoy donde se me quiere. Donde no se me quiere, me voy. Así es la vida", dejaba caer.

| Mediaset

Además, Padilla destacaba que lo que más le dolió fue no poder despedirse de sus compañeros. "Recibí muchos mensajes de ellos", reconocía.

Lo cierto es que siempre se ha rumoreado que la que fuese presentadora de Sálvame nunca ha gozado de muy buena fama entre el resto de colaboradores. Pero ella ha evitado incidir más de la cuenta en el tema.

"Le guardo mucho cariño a todo el mundo que pasa por mi vida. No sé si han sido injustos conmigo, estoy en otra onda", comentaba tras su despido.

"Ante cualquier situación en la vida, tienes que decir qué va a pasar. A partir de ahí, hay que focalizar. He tenido una etapa en Sálvame y ahora tengo otra etapa".