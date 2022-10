Belén Esteban desvela por qué no pueden seguir conviviendo juntos

Belén Esteban ha vivido unos meses que no se los desearía ni a su peor enemigo por las complicaciones que le han surgido en su vida.

El caso es que Belén Esteban, a día de hoy, sigue recuperándose de su inoportuna caída a finales del mes de abril. Tras operarse satisfactoriamente, poco a poco ha retomado su rutina habitual y ya la vemos acudir al plató de Sálvame para desempeñar sus funciones de colaboradora.

Han sido unos meses de continuos sobresaltos y, en los últimos días, Belén se ha enterado de una noticia que le ha afectado mucho. El motivo, que conoce muy bien a la persona a la que atañe un despido dentro de Mediaset que pocos habían previsto.

Belén Esteban confirma el motivo de la separación

Estamos hablando de la figura de Paolo Vasile, que dejará su cargo de Consejero Delegado de Mediaset antes de lo que muchos pensamos. La colaboradora le tiene un cariño especial al empresario italiano, ya que de su mano la madrileña entró en televisión.

| Mediaset

La decisión está tomada y Belén Esteban ya sabe que su jefe no durará mucho tiempo en el cargo. Así lo ha confirmado él mismo en las últimas horas al Consejo de Administración de la compañía italiana.

Pier Silvio Berlusconi, CEO de Media for Europe, ha desvelado en una nota de prensa que el tiempo de Paolo Vasile finalizaba en Mediaset. Eso sí, le ha agradecido que haya estado desde 1999 llevando el peso del grupo de comunicación en España y ha puesto en valor que haya logrado tantos éxitos en estos años de trabajo.

Paolo Vasile dejará el cargo a finales de 2022

“Paolo ha guiado con mano segura el crecimiento de una compañía que se ha convertido en líder de audiencias y de resultados económicos. Lo abrazo con gran estima y afecto”, rezaba el comunicado.

| Europa press

El caso es que Pier Silvio Berlusconi ha confirmado que, a finales 2022, Paolo Vasile dejará su puesto de consejero delegado de Mediaset España. Una noticia que, por esperada, no ha dejado menos tocada a la 'princesa del pueblo'.

La de Paracuellos también se ha pensado mucho si le merece la pena seguir en televisión y podría tomar el mismo camino que su jefe. Hay muchas opciones de que esta se eche a un lado, ya que quiere centrarse en sus negocios alimentarios al mando de Sabores de la Esteban.

No sería de extrañar que, en los próximos meses, Belén diese la noticia que muchos de sus seguidores no quieren ver. Y es que los fieles de la madrileña la quieren en televisión por mucho tiempo, aunque ella no lo ve tan claro.

Buenas noticias para Mediaset el día que se confirma la salida de Vasile

Volviendo a Vasile, la noticia de su salida ha coincidido con que Mediaset España anunciaba que cierra este 2022 con un beneficio neto de 116,8 millones de euros.

| La Noticia Digital

Estamos hablando del "beneficio más alto del sector audiovisual en España", como ha desvelado el grupo de comunicación que engloba Telecinco y Cuatro en una nota emitida en su página web.

Con este dato, la empresa habría crecido un 2,3 % y se colocaría en el primer lugar de los grupos de comunicación en España.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Una buena noticia dentro de otras no tan positivas que han llegado en los últimos meses a nivel de audiencias, como los malos datos de Sálvame.

Eso sí, parece que el programa de Telecinco quiere salir del pozo. Y gracias a personajes como Patricia Donoso, la audiencia se ha vuelto a enganchar para alegría de los jefes de Mediaset.