Belén Esteban descubre que él estaba empeñado en romper porque tenía otra aventura

La colaboradora de Sálvameestá en su punto más álgido. Después de tocar el infierno cayéndose en directo y romperse la tibia y el peroné, todo lo que ocurra a partir de ahora le parece bien. Todo menos las noticias relacionadas con él.

Desde que sufriera esta aparatosa caída, su relación con Miguel Marcos se ha visto afectada. Tanto que ha llegado, incluso, a rumorearse que la pareja se habría planteado dejarlo por un tiempo. Ahora, la de Paracuellos se ha dado de bruces con la realidad.

Belén Esteban no puede más

Nadie imaginaba que imitar una prueba de los concursantes de Supervivientes en directo iba a suponer una rotura de tibia y peroné. Belén Esteban se ponía manos a la obra para dar el espectáculo de su vida cuando de repente todo cambió.

Cuando quiso abrir los ojos tenía a todos sus compañeros alrededor de él en el suelo. Desde aquel momento, la vida de Belén Esteban se torció. Tuvo que someterse a una operación con el peligro de entrar en quirófano siendo diabética.

Pero lo peor no lo pasó en el hospital. Tras meses de recuperación, Belén Esteban asumió que lo peor llegó cuando tuvo que recuperarse en casa. Ya no solo por el dolor que sufría, sino por las discusiones que mantenía con Miguel.

La colaboradora asumió parte de culpa y es que, según ella, su relación casi se va a al traste por ser insoportable. Aseguró que tocó fondo, tanto que su estado de humor y su desgana hicieron mella en Miguel.

Afortunadamente, esta etapa ha pasado y la pareja ahora se encuentra disfrutando de unos días en Tenerife. Como muestra del buen momento por el que atraviesan, Belén ha colgado más de una fotografía con su chico en sus redes sociales.

Es por eso que, en los últimos días, la tranquilidad no se ha alterado en el conductor de ambulancias. Ha sido otro hombre al que Belén le tenía mucho cariño, pero que ahora no soporta.

Belén le descubre

Es conocida la buena relación que la tertuliana de Sálvame mantiene con Anabel Pantoja. Se podría decir que son mejores amigas, pues las confesiones que se hacen la una a la otra no se igualan a nada.

Es por eso que Belén Esteban apoyó a la sobrina de Isabel Pantoja cuando esta decidió acabar con su matrimonio. Anabel no estaba enamorada de Omar Sánchez y esto Belén lo entendió.

Fue una de las pocas compañeras que defendió a su amiga a capa y espada. Una defensa que Belén sigue haciendo después de meses de críticas hacia Anabel. Sin embargo, hay algo que la de Paracuellos no sabe hacer: callarse.

Ha quedado claro, por sus últimas declaraciones en directo, que no soporta a Omar Sánchez. Y menos lo que ha hecho en las últimas horas. Al parecer, el canario ya ha entrado a concursar en Pesadilla en el Paraíso y ha tomado una drástica decisión.

Según Kike Calleja, el canario lo ha dejado con Raquel Lozano, a quien estaba conociendo hace unas semanas atrás. Y ha tomado una decisión tan solo unas horas antes de entrar a concursar.

Belén Esteban asegura que el motivo no es otro que el interés de Omar por seguir siendo el marido de Anabel en televisión. Sin embargo, según Kike Calleja esto fue lo que pasó para que Omar tomara la decisión de dejar a Raquel.

“Anabel quiere hablar con Omar porque tienen muchas cosas pendientes. La condición que pone es que no estén ni Yulen ni Raquel porque son cosas privadas. Y quería que sucediera antes de que él se marchara”, explicaba.

“Hablé con Omar y me dijo que no iba a ir porque no quería encontrarse con ella. Aunque no tienen ningún problema, ya que si la ve, la saluda sin problema. Pero, por respeto a Raquel Lozano, no iba a ir a ese concierto”.

Ahora que Omar ya está concursando en Pesadilla en el Paraíso, ¿Anabel Pantoja dará su versión?