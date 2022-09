Belén Esteban descubre lo que hace él cuando sale del trabajo y confirma su sospecha

En los últimos días, el nombre de Belén Esteban ha estado más en el foco mediático que de costumbre. ¿El motivo? Que, supuestamente, la colaboradora habría confirmado una relación sentimental entre Olga Moreno y su representante, Agustín Etienne.

Sin duda alguna, la exmujer de Jesulín de Ubrique, a pesar de llevar tan solo unas pocas semanas de nuevo en Sálvame, ya ha empezado a estar en el ojo del huracán. De la misma manera también ha sucedido con su amigo íntimo, Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha tenido que hacer frente a la polémica entrevista que concedió Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón. Además de esto, ahora, el de Badalona ha acaparado bastantes titulares por lo último que ha hecho.

| Telecinco

Belén Esteban, muda al descubrir lo que ha hecho su amigo

La semana pasada, Belén Esteban fue testigo de que su amigo Jorge Javier hizo públicamente un alegato contra los toros. Desde luego, una opinión que generó tanto controversia como apoyo en redes sociales.

Lejos de quedarse ahí dichas palabras, el filólogo decidió dar un paso más allá en su defensa, ya que es un tema que es bastante importante para él. Fue el pasado 24 de septiembre, cuando se vio al presentador ponerse al frente de una manifestación, que tuvo lugar en Madrid y estuvo organizado por PACMA, contra de la tauromaquia.

Como era de esperar, la prensa presente no tardó en querer preguntarle al de Badalona sobre su presencia en dicha manifestación. "Apoyándola, y a ver si de una vez por todas podemos acabar con este tipo de espectáculos que yo creo que formaron parte de la cultura de este país", empezaba diciendo Jorge Javier.

"Pero ahora esto ya no es cultura y la relación con el mundo animal ha cambiado. Tenemos que tener la conciencia ya preparada para empezar a no asistir a ese tipo de espectáculos donde la tortura y la crueldad es una fiesta", explicaba firmemente. "No puede considerarse una fiesta", zanjaba de forma contundente.

Asimismo, aprovechando que el amigo de Belén Esteban había comparecido ante los medios, también quisieron preguntar sobre cómo se encontraba actualmente. "Estoy muy bien, muy bien. Han sido pequeños contratiempos, pero muy bien", aseguraba sin querer entrar más en detalle.

Eso sí, parece ser que ya está situación dio de que hablar por las declaraciones que hizo el mismo Jorge Javier sobre este tema. Fue hace una semana cuando el filólogo, nada más expresar su opinión sobre ello, provocó que una colaboradora estrella de Telecinco cargase duramente contra él.

Así es, nos estamos refiriendo a Alba Carillo, que tiene sus rencillas con el compañero de la tertuliana desde hace aproximadamente un año. Todo empezó cuando en una de las galas de Secret Story, Lucía Pariente, madre de la colaboradora, la misma exmujer de Feliciano López y el presentador, se enzarzaban en un conflicto.

| Telecinco

Alba Carrillo a pie de guerra, nuevamente, contra el amigo de Belén Esteban

Una guerra verbal que no terminó bien parada y que provocó que los tres no se pudieran ni ver, además de una demanda que interpusieron madre e hija contra Jorge Javier. Ahora, meses después de este tenso momento, el filólogo confesó que había salido bien librado de este conflicto judicial.

Días después, el amigo de Belén Esteban aprovechó para comunicar abiertamente en Sálvame que no estaba a favor de la tauromaquia. Fue en ese preciso momento en el que Alba Carillo decidió vengarse del filólogo en redes sociales.

"Sé que este tuit me va a costar caro y que luego vendrán las amenazas. Pero acabo de oír a Jorge Javier diciendo que a los animales no se les debe humillar en público por su dignidad, cosa que suscribo tajantemente", empezaba diciendo. "¿Pero qué pasa con humillar a las personas en público?", zanjaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón