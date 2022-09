Belén Esteban y el beso que prueba que él ya tiene a otra después de la separación

Belén Esteban es muy amiga de su compañera Anabel y la ha apoyado en todo momento, incluso cuando se separó de Omar. Esto no impidió que también le mostrará a él su cariño públicamente tras la ruptura. Sin embargo, las cosas han cambiado notablemente de un tiempo para acá.

La de San Blas en los últimos meses ha criticado al canario por sus entrevistas hablando de su ex. Y en las últimas semanas ha puesto en cuestión que en el reality Pesadilla en el Paraíso estuviera acercando posturas rápidamente con Marina. Si esto no le gustaba nada, porque creía que podría ser parte de una estrategia para herir a Anabel, menos le habrá satisfecho ver que los jóvenes ya se han besado.

Belén Esteban, perpleja ante el acercamiento

La colaboradora de Sálvame se ha sentido defraudada últimamente por el surfista. No le han agradado sus entrevistas ni que en el reality no deje de hablar de la que fue su mujer.

Tampoco le ha dado valor a su feeling con Marina. Posiblemente porque creía que era una manera de herir a su ex. Sí, ya que ella se lio con Yulen en Supervivientes provocando el dolor de él, y ahora este parece dispuesto a devolvérsela.

Es cierto que desde que dio comienzo Pesadilla en el Paraíso el canario y la extronista de MYHYV han tonteado. Parece que se atraen y no han dejado de 'jugar con fuego', aunque ella le paró los pies cuando quiso besarla. No obstante, ahora ha cambiado de opinión.

En la gala de ayer del reality, pudimos ver a la joven dormir abrazada al surfista y en un momento se lanzó a darle un apasionado beso. Y el chico, para estupefacción de Belén, no dudó en 'seguirle el juego'.

Después de este 'momentazo', el ex de Pantoja no ha dudado en afirmar a cámara: “Ha sido espectacular. Me lo imaginaba así y no puedo quejarme porque, la verdad, es que besa bien”. Y de la misma opinión es Marina, que ha afirmado: “Muy bien, besa muy bien así que genial”.

Belén Esteban escucha todas las reacciones

La ex de Jesulín se ha quedado estupefacta con lo rápido que avanza la relación entre la mencionada pareja dentro del reality. Una relación que, tras el beso, ha generado una gran cantidad de reacciones. Quizás la más dura ha sido la de Raquel Lozano, la última conquista del canario.

La joven, que ha visto atónita en el plató del programa la romántica escena, ha estallado sin remedio. Ha dicho: “A Marina me la creo perfectamente y veo que está sintiendo. Pero él yo sé que antes del concurso ya preguntó por ella y lo lleva todo un poco preparado”.

“Eso sí, puede ser que luego, después de mucho tiempo, el roce haga el cariño. De él dudo porque a ella le dice las mismas palabras que me decía a mí”.

Estas palabras no han sido compartidas por todos los presentes. Belén Esteban ha podido ver que Nagore Robles se ha posicionado en contra de aquellas. Lo ha hecho manifestando: “Hay personas con las que desde el minuto uno sientes algo muy fuerte y hay otras con las que no”.

“Yo creo que esto último, que se incentiva en un reality, es lo que les está pasando a Marina y a Omar. Lo que estamos viendo es un amor muy bonito y eso traspasa pantallas”.