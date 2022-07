Belén Esteban deja de disimular y le confiesa a su marido que ha perdido la confianza

Belén Esteban siempre se ha caracterizado por ser una persona que dice lo que piensa sin edulcorantes, y esto es algo que hemos podido comprobar a lo largo de toda su trayectoria televisiva. Por eso, ha decidido contarle a su marido que hay alguien de su círculo cercano del que no se termina de fiar.

A finales del mes de abril, 'la princesa del pueblo' sufrió un aparatoso accidente en una de sus intervenciones en Sálvame. Los colaboradores de este programa tuvieron que recrear una de las pruebas de la nueva edición de Supervivientes 2022.

Para ello, la madre de Andreíta y el resto de sus compañeros tenían que colgarse de una barra y aguantar el mayor tiempo posible. Aunque, en un principio, parecía una tarea sencilla e inofensiva, lo cierto es que acabó de la peor forma posible.

"Ya hay diagnóstico, se ha roto la tibia y el peroné", anunciaron aquel mismo día. Durante todo este tiempo, la de Paracuellos tomó la decisión de desaparecer del ojo mediático, pero, ahora, ha regresado a su programa para hacer una sorprendente confesión.

Belén Esteban no se fía de una de sus compañeras

Belén Esteban siempre ha tenido muy claro quiénes eran sus grandes apoyos dentro de Sálvame. Aunque, a día de hoy, se lleve bien con prácticamente todos sus compañeros, lo cierto es que hay una persona con la que no consigue conectar.

Este martes, 12 de julio, Lydia Lozano vivió una de sus peores tardes en su puesto de trabajo. Y es que Kiko Matamoros no ha tenido ningún problema en catalogar a la periodista de "traicionera" por un malentendido que ha tenido con Marta López Álamo.

Al ver la desesperación de su compañera, Belén Esteban no ha podido evitar llamar para dar su opinión al respecto. "Hoy en día, sí me fio de Lydia".

"Pues mira te digo una cosa, los años que llevo en Sálvame… Ahora mismo, he tenido con ella muchas historias y muchas movidas, pero, ahora mismo, sí me fio de Lydia Lozano", quiso recalcar a continuación.

"Y es más, no me voy a meter en historias porque no he estado en el programa, pero yo creo desde mi casa, que no he estado en el programa, que Lydia se ha portado bien con Marta a mi entender".

"Yo he visto el programa, he visto Supervivientes y yo sé que Lydia se ha preocupado por ella. No sé los jaleos que habrá o no habrá porque no he estado presente", aseguró la madre de Andreíta, mientras que su compañera no podía parar de llorar.

Y es que, para la periodista, desde que Kiko Matamoros regresó de Honduras, el plató de Sálvame se ha convertido en un auténtico infierno y recibir el apoyo de la tertuliana fue un alivio.

A continuación, y para poner la guinda al pastel, la presentadora le preguntó por las personas que no se fía. Belén Esteban no tuvo problemas en responder. "¿De quién no? De las que están ahí sentadas, por ejemplo, de Marta López".

"No es que no me fie. No le contaría un problema mío, como ella, creo que tampoco me contaría a mí un problema suyo", matizó a continuación.

"Otra pregunta. De los directores, de las personas que ejecutan los vídeos y dan órdenes, ¿tú te fías? ¿Es fe ciega por el señor que se quemó ayer la mano?", le preguntó María Patiño, haciendo referencia a Alberto Díaz.

"Totalmente", respondió Belén Esteban con gran contundencia. "¿Sabes qué? La vida no es la televisión, es lo que hay detrás de la televisión y eso es lo que me vale a mí”, aseguró, dejando a todos sus compañeros al borde de la emoción.

