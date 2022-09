Belén Esteban, decepcionada al saber que está durmiendo con Marina tras el divorcio

Belén Esteban es una de las mejores amigas de Anabel Pantoja. Siempre ha dado la cara por ella cuando vienen mal dadas y la sevillana se ve en un compromiso a nivel mediático.

Recordemos que Belén era la defensora oficial de la sobrina de Isabel Pantoja cuando esta concursó en Supervivientes. Eso sí, finalmente se vio obligada a no acudir a los platós debido a su rotura de tibia y peroné.

El caso es que todas las preocupaciones que pueda tener su amiga, Belén Esteban las hace suyas. Desde que se separó de Omar Sánchez, Anabel nunca ha dejado de olvidarle del todo y esto es algo que sabe la 'princesa del pueblo'.

Belén Esteban, más decepcionada que nunca con el ex de su amiga

Además, la influencer y colaboradora de Sálvame está alucinando por momentos al ver lo que está haciendo su ex pocos meses después de romper. En los últimos días, Omar ha vuelto a dejar a todos con el pie cambiado con su acercamiento a Marina Ruiz, una de las concursantes de Pesadilla en el Paraíso.

Y es que este lunes, todos podríamos ver la cobra que sufrió Omar por parte de Marina. La ex de Mujeres y Hombres y Viceversa sabe las intenciones del canario, pero no quiere que la relación sea un hecho, por el momento.

Eso sí, después de que Marina haya conseguido ser capataz en el reality tras superar una dura prueba, esta lograba dormir en una habitación a la que no le falta detalle.

Belén Esteban sabe que la estrategia del canario es clara

Lo que ocurrió después es que Marina eligió al chico que está detrás de ella, Omar Sánchez, para que duerman juntos.

Así, Omar Sánchez tendría más fácil intentar conquistar a Marina Ruiz y, Belén Esteban, sabe de lo que es capaz el canario. Y es que desde los inicios de este nuevo reality de Telecinco, Belén ha visto como el windsurfista canario ha tenido entre ceja y ceja tener algo con la joven.

Con la cobra que le hizo, Omar se quedó muy decepcionado y más aún después de las palabras de la joven tras este incómodo momento.

"Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar", le espetaba Ruiz al ex de Anabel Pantoja.

Como se puede comprobar en las imágenes emitidas en Telecinco, el exsuperviviente habría ido detrás de Marina hasta el baño. Hablamos de una zona donde no hay ninguna cámara que les pueda grabar.

"No quiero que siga la relación, él la está utilizando"

En dichas imágenes, se escucha a la joven decirle a Omar lo siguiente a su objetivo sentimental. "No, no, no te líes", sentencia ella. Tras regresar del baño a la habitación, Marina ponía en su sitio a Omar y le decía algo que le dolía profundamente.

"Si estamos donde estamos, estamos donde estamos. A mí me la sudan todos, si quiero darte un beso, te lo doy. Así soy yo, si lo quieres bien y, si no, también", le espetó Marina a Omar Sánchez, que se quedó sin reacción alguna.

Mientras, en plató se comentó la famosa cobra al canario, y Carlos Sobera le preguntó por ello a la madre de Marina. "No quiero que siga la relación, él la está utilizando", sentenció la mujer.

Raquel Lozano, ex de Omar, también dio su propia opinión sobre este asunto. "Si a ellos les apetece, que sigan adelante. Pero estoy de acuerdo con la madre de Marina", exponía Lozano.