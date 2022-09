Belén Esteban decepciona a su hija al retomar los malos hábitos en el peor momento

Con el paso del tiempo se ha convertido en una de las colaboradoras más valoradas de Telecinco. Si algo ha conseguido Belén Esteban es que, a pesar de no tener estudios en el ámbito dónde trabaja, cuenta con un buen puesto. No hay quien ocupe su lugar ni en el plató y menos entre la opinión pública, pues por algo la nombraron la 'princesa del pueblo'.

No obstante, de un tiempo a esta parte, Belén ha pasado a un segundo lugar. La culpa de todo ello la tiene la dura recuperación a la que tuvo que someterse después de caerse en directo. Al romperse la tibia y el peroné todo cambió.

Para fortuna de todos sus seguidores, la de Paracuellos ha vuelto de su recuperación y descanso. Aunque nadie imaginaba lo que se iba a encontrar en el plató de Mediaset. Belén Esteban ha vuelto a sus malos hábitos y su hija, Andreíta, está decepcionada.

| GTRES

Belén Esteban vuelve a las andadas

Parece que la colaboradora de Sálvame no aprende. Llevaba una buena racha cuando una prueba similar a la que realizaban los supervivientes en la isla acabó por amargarle. Belén Esteban se resbalaba en directo y se rompía la tibia y el peroné.

En ese momento, entre las risas de sus compañeros, Belén Esteban veía pasar su vida por delante. Y más cuando le confirmaron que, aun siendo diabética y el riesgo que esto supondría, tenía que someterse a una delicada operación.

Afortunadamente, el quirófano y la recuperación en el hospital ya han pasado. Ahora, Belén camina con una muleta y una férula en la pierna que le ayuda a caminar. Una situación nada agradable que le hizo recapacitar y cambiar su actitud en el plató para siempre.

O eso al menos era lo que pensaba su hija Andreíta. La joven se ha enfadado con su madre hace unas horas porque Belén Esteban ha vuelto a sus malos hábitos. Y lo peor de todo, es que el vídeo se ha convertido en viral.

| Mediaset

Andrea está muy enfadada

La hija de Belén Esteban no da crédito. No ha pasado ni un mes y su madre ya protagoniza todas las redes sociales. El motivo no es otro que la alegría de la de Paracuellos, que parece que no puede controlar.

En un alarde de felicidad, Belén Esteban se echaba a cantar en pleno directo y se olvida por un momento de la muleta y el dolor de pierna. Cantaba al son de la guitarra y se movía como si nada le parase.

A pesar de la falta de afinación que poco le importaba a Belén, la colaboradora pasaba un momento divertido en su plató. Una situación que se convirtió en viral y que pocos tardaron en criticar.

Muchos dudaron acerca del mal estado en el que se encontraba Belén hace unos días. La manera de moverse en el momento de entrar en plató provocó una avalancha de críticas que la Esteban no está dispuesta a contestar. A quien le importa es a su hija Andrea, que está enfadada por la actitud de su madre.

La joven no entiende como, después de lo que ha pasado, su madre siga teniendo esa actitud. Para la joven, la alegría es fundamental para seguir adelante. Sin embargo, Andrea no quiere que Belén vuelva a atravesar un episodio tan duro como el de hace unos meses.

No es de extrañar que la joven haya tenido una charla muy seria con su madre, haciéndole ver lo que podía haber pasado nuevamente.