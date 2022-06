Belén Esteban ya le ha confirmado a su hija su decisión con el embarazo

Estos últimos días, Belén Esteban no daba crédito a las noticias que ha estado escuchando en relación con su exmarido Jesulín de Ubrique. Y es que el tercer hijo en común del torero y María José Campanario nació el pasado 7 de junio, al as 22:45, en un hospital de Jerez.

La periodista ha descubierto que ya ha nacido el nuevo hermanito de su hija Andrea Janeiro, un varón. Según Sálvame, lleva el nombre de Hugo y no de Humberto como se rumoreaba desde un principio.

El matrimonio habría optado por poner a su pequeño un nombre más moderno que Humberto, aunque se esperaba que este fuera la elección final. Hubiera sido en honor al padre de Jesulín, quién fallecía hace aproximadamente dos años.

Sin embargo, aunque ya se sabe el nombre del bebé, aún faltan más detalles por saber que, por supuesto, el torero y la odontóloga tienen que sacar a la luz. Pero, desgraciadamente, estas nuevas informaciones no llegarán pronto, al menos por el momento.

Y es que Jesulín de Ubrique y María José Campanario no tienen pensado romper su silencio, no hasta que se publique su exclusiva acordada con Hola!, según lo que se rumorea. No obstante, otros miembros de su familia, como Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, no han dudado en pronunciarse sobre el nacimiento de su sobrino.

Por otro lado, nadie ha podido evitar poner el foco de atención a Belén Esteban. Quieren saber qué tiene que decir sobre la llegada al mundo del tercer hermanito de su hija Andrea Janeiro.

Belén Esteban ha tomado una drástica decisión

La colaboradora de Sálvamefue vista saliendo de su casa y se dirigía a subir en el coche, rumbo a su próxima sesión de rehabilitación por la rotura que sufrió apenas un mes atrás. Aun así, fue increpada por unos cuantos periodistas que deseaban conocer la opinión de la 'princesa del pueblo' sobre el nacimiento del bebé del torero y la odontóloga.

"¿Has felicitado ya a Jesús y a María José?", fue la pregunta que más le repitieron a la de Paracuellos cuando salía de su vivienda en una camilla. Incluso le llegaron a cuestionar sobre si su hija Andrea Janeiro ya se encontraba en el hospital gaditano junto a su padre.

Sin embargo, Belén, muy reservada ante las inminentes preguntas de los reporteros de distintos medios, no pronunció ni una sola palabra al respecto. De hecho, su única respuesta fue el característico gesto de despedida que hizo para decir "adiós" a los periodistas presentes.

A pesar de desconocer si la 'princesa del pueblo' ha felicitado ya al matrimonio, lo cierto es que cabe la posibilidad de que esta les haya expresado su enhorabuena por privado o a través de su hija Andreíta.

Parece ser que, esta vez, Belén Esteban no quiere felicitar públicamente a la pareja como lo hizo en su momento cuando saltó la noticia de que iban a ser padres de nuevo. Belén prefiere mantenerse al margen.

La reacción de Andrea Janeiro ante el nacimiento de su hermano pequeño

En cambio, lo que sí se conoce es la reacción de Andrea Janeiro. Asimismo lo ha comunicado la colaboradora de El programa de Ana Rosa, Paloma García-Pelayo.

"Está Jesús con ella (refiriéndose a María José Campanario), ha estado en todo momento y también sé que los hermanos están muy contentos, incluida Andrea que está 'como loca' según me dicen fuentes muy directas", explicaba la periodista.

Además, ha asegurado que la hija de Belén Esteban "pronto acudirá al hospital jerezano para conocer al pequeño". Al mismo tiempo, se está a la espera de que Julia Janeiro también aparezca por el centro sanitario para conocer a su hermano pequeño, ya que todavía no ha podido acudir porque estaba haciendo el examen de conducir.

"Julia Janeiro no conoce todavía a su hermano porque está en Madrid sacándose el carnet de conducir. Irá próximamente con su novio, Tommy, a conocerlo", comunicaba Alexia Rivas, tertuliana en Ya son las ocho.

De momento, habrá que esperar si Belén Esteban decide romper su silencio ante la llegada del hermano de su hija Andrea. Sin embargo, por ahora, la tertuliana no tiene intención de hacerlo. Apenas aparece o se expresa públicamente desde que sufrió el accidente en Sálvame. Veremos si algunos colaboradores de este programa intentan sonsacarle su opinión y si se confirma que la 'princesa del pueblo' ha felicitado al matrimonio.