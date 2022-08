Belén Esteban confirma su sospecha sobre el bebé y promete no pronunciar su nombre

Belén Esteban ha podido aclarar todas las sospechas que tenía en relación con la llegada del bebé que ha puesto patas arriba a toda la prensa social de nuestro país.

Y aunque, durante muchos años, ha mantenido una incansable guerra con sus padres, la tertuliana ha asegurado que no quiere pronunciarse al respecto, y mucho menos después de haber firmado la paz con ellos.

El pasado miércoles 10 de agosto, 'la princesa del pueblo' se quedó sin palabras al ver la imagen con la que la revista ¡Hola! había decidido abrir su número de la semana.

Y es que, después de nueve meses sin saber nada de Jesulín de Ubrique y su mujer, ambos decidieron romper su silencio en un extenso reportaje en el que hablaron del nacimiento de su tercer hijo, del regreso del torero al ruedo y de su situación sentimental.

Ahora, y tras esta inesperada reaparición, Belén Esteban ha podido confirmar todas las sospechas que tenía con el nacimiento del pequeño Hugo.

Belén Esteban resuelve sus dudas

Gracias a la entrevista que publicó la revista del saludo, Belén Esteban ha podido resolver todas las dudas que tenía en relación con el nuevo hermanito de Andrea Janeiro.

Y es que, una de las informaciones que han resonado con fuerza desde el nacimiento del pequeño Hugo ha sido la salida de María José Campanario y el torero del hospital.

Varios medios de comunicación aseguraron que no existen imágenes de ellos saliendo del centro porque optaron por abandonarlo un día antes. "Para nada. Nos fuimos tranquilamente cuando me dieron el alta", aseguró la odontóloga.

"No tengo la necesidad de esconderme. Nunca lo he hecho. Cuando salí del hospital, no había prensa en la puerta. Según me comentaron, se había especulado con que ya habíamos salido antes, cuando mi hija vino al hospital", aclaró con rotundidad la enemiga de Belén Esteban.

Belén Esteban se entera de todos los detalles del nuevo bebé

Aunque Belén Esteban ha asegurado en más de una ocasión que no quiere hablar del nuevo hijo de Jesulín y María José, lo cierto es que la colaboradora de Sálvame está muy contenta por la llegada de Hugo.

Tanto es así que, durante una de sus salidas a rehabilitación, fue ella misma la que confirmó que se había puesto en contacto con los papás para darles la enhorabuena.

Ahora, Belén Esteban se acaba de enterar de todos los detalles del nacimiento del pequeño de la casa. Y es que, hasta ahora, no había trascendido nada a los medios de comunicación de nuestro país.

"Me puse de parto por la mañana y pensaba que sería natural, pero, al final, tuvimos que entrar en quirófano. Fue un poco de urgencia, pero salió todo bien", contó la madre de Julia Janeiro, después de asegurar que "es un bendito" y que "come y duerme" con normalidad.

En cuanto a la diferencia entre los tres nacimientos de sus hijos, la enemiga pública de Belén Esteban fue muy clara. "Es obvio que no tiene nada que ver".

"Tuve a mi primera hija con veinticuatro. El segundo, con veintiocho. Entonces, la vida era mucho más acelerada y Jesús viajaba muchísimo más. Ahora me pilla en una etapa mucho más madura y mucho más serena. Estoy disfrutando tanto, está siendo tan bonito… Se me quedan cortas las palabras".

"A Jesús también le encuentro muy diferente. Cuando tuve a mis otros dos hijos, estaba en activo y viajaba mucho. Ahora torea en festivales, muy de vez en cuando, así que pasa mucho tiempo en casa. Ya nos encargamos fifty-fifty. Creo que yo he cambiado dos pañales. Casi todos los está cambiando él".