Belén Esteban confirma los rumores sobre el bebé que está escondiendo Julia Janeiro

Belén Esteban lleva más de dos décadas entreteniendo al público con su vida privada y está acostumbrada a compartirlo todo. No ha tenido ningún pudor en sentarse en Viernes Deluxe para dejar claro que los últimos meses de su vida han sido realmente complicados.

Tuvo un accidente en Sálvame y desde ese momento le han tenido que operar cinco veces, así que ha estado desesperada.

Belén Esteban ha dejado claro que ha superado sus crisis personal gracias a una persona: su marido Miguel, el gran amor de su vida. El conductor de ambulancias no se ha separado de ella y le ha apoyado en todo lo necesario porque conocía la gravedad de la situación.

Todo ha estado en silencio porque Esteban no se sentía preparada para compartir lo que estaba sucediendo en realidad.

Belén ha sorprendido a todos al desvelar que Jesulín de Ubrique y su familia se “han preocupado” y “han preguntado” por su estado. Este detalle ha marcado un antes y un después en la historia de los Janeiro, de hecho Esteban ha aprovechado para confinar un rumor. Ha contado que su hija Andreíta conoce a Hugo, el niño que María José Campanario quiere proteger.

Julia Janeiro, hermana de Andrea, sabe perfectamente que tiene que tener mucho cuidado con Hugo y no ha cometido ningún error. Trabaja en las redes sociales y comparte su rutina con el público, pero no ha publicado nada relacionado con su hermano. Lo está escondiendo por órdenes de su familia, es evidente que no hay nada oscuro detrás de esta decisión.

Belén ha dado la cara por Julia más de una vez porque sabe que nunca ha tenido nada que ver en los conflictos familiares. La influencer se mantiene al margen de la prensa del corazón y nunca ha tenido la tentación de vender su vida privada. Tiene un comportamiento parecido al de Andreíta, quizá por eso tengan tan buena relación.

Belén Esteban habla más claro que nunca

Belén está cansada de luchar contra el padre de su hija, así que ha dado un paso adelante para firmar una tregua. “Igual que he hablado mal de Jesús en otros sentidos, esta vez quiero decir que estoy muy contenta de cómo está la situación”. Ha corroborado que el torero ha retomado el contacto con Andreíta y que padre e hija están cada vez más cerca.

Esteban también ha reconocido que los rumores eran ciertos: Andrea ha visitado a Hugo, el recién nacido más popular de la prensa rosa. “Sí conoce a la persona que ha venido, todo está bien y correcto”, ha desvelado en Viernes Deluxe. María José Campanario no quiere que nadie hable de su pequeño, aunque sea para bien, por eso estas palabras podrían traer consecuencias.

Julia Janeiro ha sido la primera en sufrir las consecuencias de la fama, pues se enfrentó al problema en cuanto cumplió la mayoría de edad. Una nube de fotógrafos no pararon hasta dar con su paradero y una conocida revista sacó una edición especial. Todo el mundo quería conocer a la hija de Jesulín de Ubrique y tenían una excusa: Campanario había jugado con ella en la prensa.

Belén Esteban manda un mensaje a la madre de Julia

Belén ha atravesado un momento delicado y para ella es importante que ciertas personas se hayan preocupado pro ella. María José Campanario y Jesulín de Ubrique lo han hecho, así que les ha mandado un mensaje de agradecimiento.

“Quiero dar la enhorabuena de María José y Jesús por la llegada del cuarto hijo de Jesús y de María José el tercero. Por la parte que me toca está muy feliz y estamos muy felices”, ha explicado durante su entrevista. Nada queda de los conflictos familiares, ahora están unidos por una misma causa: el bienestar de los más pequeños, los que más sufren.