Belén Esteban confirma que la crisis existe porque él no ha olvidado a su expareja

Ha estado más de tres meses fuera de los platós de televisión, pero eso no ha hecho que Belén Esteban deje de ser la protagonista. De hecho, tras su vuelta se ha convertido en la colaboradora con más declaraciones que dar de todo Telecinco.

Esta vez, la de Paracuellos no se ha callado y se lo ha contado todo al público. Sin filtro alguno ha asumido la crisis y le ha echado la culpa a él.

Belén Esteban está harta

Han pasado más de tres meses desde que Belén Esteban se convirtiera en la protagonista de los titulares. El motivo era impredecible: se caía en directo y se rompía la tibia y el peroné. Desde entonces, Belén no ha vuelto a ser la misma.

El peligro de entrar en quirófano siendo diabética, la operación y posterior recuperación así como las largas horas de fisio le han cambiado. Ha tenido la mayor suerte del mundo, pues a pesar de su mal genio ha tenido al lado a su marido.

Miguel Marcos fue su salvador y al mismo tiempo su psicólogo, pues en más de una ocasión la de Paracuellos aseguró no poder más. Ella confesó a cámara tras su regreso que gracias a él ha seguido adelante. Aunque eso sí, en más de una ocasión Miguel se ha llegado a plantear salir de casa.

Afortunadamente, el conductor de ambulancias no tomó esa drástica decisión, y optó por apoyarla en todo lo que podía. De hecho, salió de su anonimato para mandar un bonito mensaje a la de Paracuellos. En este, aseguraba que a pesar de cualquier guerra él siempre estaría ahí.

“Quiero dedicarte unas palabras a ti, mi mujer, que siempre me has apoyado en cualquier aspecto de mi vida. En estos momentos tan difíciles que estás atravesando siempre he estado, estoy y estaré a tu lado porque eres el pilar fundamental de mi vida. Solo quiero tu bienestar, juntos superaremos cualquier momento”, escribió.

Desde entonces, la relación de la pareja ha ido a mejor. Ahora disfrutan de unas vacaciones en Tenerife, y la de Paracuellos no deja de presumir de ello. Sin embargo, Belén es hoy la protagonista por hablar de una crisis, una en la que a él le ha echado la culpa de todo.

Él no ha olvidado a su expareja

No se trata del amor de su vida, sino del que en su día fue de Anabel Pantoja. Es sabida la buena relación que la sobrina de Isabel Pantoja mantiene con Belén, por eso la de Paracuellos lo sabe todo.

Ambas se cuentan todo y es por eso que siempre se defienden cuando lo necesitan. Esta vez, la de Paracuellos no ha tenido más remedio que dar la cara por Anabel. La joven, a pesar de disfrutar de unos días de vacaciones, ha vivido un episodio terrible.

Con el fin de descansar y comer todo lo que no ingirió durante su participación en Supervivientes, Anabel viajó a Ibiza junto a Yulen. Allí, contra todo pronóstico, coincidió con su exmarido, Omar Sánchez, en el mismo hotel.

El canario estaba acompañado por Raquel Lozano, la exgran hermana con quien le relacionan. Y esto, como era de esperar, no fue del agrado de Anabel que no se imaginaba que esto pudiera a ocurrir.

Por el momento, se desconoce qué pareja ha sido la que ha filtrado este encuentro. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que ha sido uno de los más tensos que se han vivido. Belén ha defendido a su mejor amiga y ha asegurado que el más afectado por el encuentro ha sido Omar.

El motivo para la de Paracuellos es que el canario aún no ha olvidado a Anabel Pantoja. No es la primera vez que Belén hace esta afirmación.

En más de una ocasión ha asegurado que el único que ha salido ganando de su ruptura ha sido Omar Sánchez. Asegura que el dinero que ha ganado contando en las revistas su ruptura le ha servido para ahora disfrutar de los lujos de Ibiza.