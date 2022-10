Belén Esteban y Miguel Marcos, asustados al saber que él necesita ayuda en la cama

Belén Esteban está más preocupada que nunca por un amigo televisivo. La 'princesa del pueblo' sabe que Jorge Javier Vázquez lleva atravesando una racha nada agraciada en cuanto a su salud se refiere y ha sufrido demasiados percances en los últimos tiempos.

Belén Esteban se ha quedado más que alarmada este 12 de octubre cuando ha abierto la revista Lecturas y ha comprobado el sufrimiento de Jorge Javier. Este ha expuesto una novedad en su vida a todos los lectores de la citada revista que atañe a su salud y le inquieta bastante.

Jorge Javier no ha hecho más que confesarle problemas a los suyos y este año ha sido de los más aciagos de su vida en cuanto a su bienestar se refiere.

Belén Esteban, alarmada al ver que su amigo no levanta cabeza

Recordemos que el presentador de Sálvame se contagió de Covid en la pasada primavera y sufrió una faringitis postcovid posteriormente. También, durante un viaje de placer a Perú tuvo que ser ingresado en un hospital por culpa del mal de altura.

Jorge Javier estremecía a todos cuando le veíamos dentro de una cámara hiperbárica tumbado, con los ojos cerrados y rodeado de médicos. Una imagen que ha sido muy difícil de quitársela de la cabeza a los que más quieren al catalán.

En este caso, y por si no fuera suficiente, Jorge Javier desveló a través de sus redes sociales que no estaba atravesando su mejor época. Así las cosas, confirmó a uno de los seguidores que le escribió de forma privada que sufría un virus, si bien no sabía concretamente cuál era este.

Belén Esteban confirma el nuevo problema de salud que le afecta al sueño

Hace unas horas, Jorge Javier ha vuelto a desvelar las novedades acerca de su estado físico. Parece que las noticias no son demasiado positivas en lo que concierne al amigo de Belén Esteban. Así, este ha expuesto el origen de estos reveses que no le dejan desarrollar su vida sin sobresaltos.

“Desde África llevo embarazado de nueve meses. Desconozco la razón, pero prometo que estoy poniendo todo de mi parte para recuperar esa figura mía que tantos suspiros de admiración levanta”, empieza su artículo de Lecturas.

Unas líneas después, Jorge Javier ha contado en la revista que sufre una enfermedad que le obliga a “dormir con maquinita”. Y se relaciona a un trastorno del sueño, que puede ser más grave de lo que él mismo piensa.

“Por ahora me han diagnosticado apnea severa. Lo celebro. Dormir mal te hincha, eso lo sabe hasta este Papa que desquicia a los fachas, y enamora a las personas de tan buena voluntad como yo”, ha explicado.

Jorge Javier explica lo sucedido y desvela los resultados

La intensidad a la hora de roncar provocó la preocupación del de Badalona, que incluso impactó a una señora durante un vuelo, apunta el amigo de Belén.

“Y otra cosa es que no puede ser que siga roncando como lo hago. Me contó 'P' que en el vuelo Bruselas-Kigali una señora se giró para detectar quién emitía esos sonidos tan escandalosos, era yo. He llegado a roncar viendo a la inmensa Rosa María Sardà. Quien sufra de apnea sabe a lo que me refiero”, proseguía.

Eso sí, el comunicador catalán expone que los resultados de los últimos análisis de sangre son “perfectos” y que solo le faltan los resultados de las pruebas de heces.

“El lunes voy al urólogo porque por edad ya me toca. Estoy deseando que me hagan una colonoscopia para que me droguen de manera legal y no puedan llamarme vicioso”, finaliza su 'speech'.