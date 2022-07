Belén Esteban asume que el matrimonio ha acabado porque ha aparecido alguien mejor

Belén Esteban lleva mucho tiempo trabajando en televisión y mantiene una relación cordial con gran parte de sus compañeros. Pero hay una persona que le llama especialmente la atención: su amiga Anabel Pantoja, quien le robó el corazón hace años. La sevillana necesita apoyo porque ha roto su matrimonio con Omar Sánchez y no ha tardado en volver a enamorarse.

Belén Esteban quiere dejar claro que Anabel no le ha sido infiel a nadie, simplemente ha seguido los impulsos de su corazón. Quiere empezar un noviazgo con Yulen Pereira y la de Paracuellos considera que todo está en orden, no entiende las críticas. Algunos espectadores pensaban que Pantoja terminaría en brazos de Omar Sánchez, así que los protagonistas han tenido que actuar.

| GTRES

Belén ha confirmado, gracias a la participación de Anabel Pantoja en Déjate Querer, que la relación matrimonial ha terminado. La colaboradora ha encontrado a alguien mejor y quiere apostar por él, a pesar de que para Omar sea doloroso. Se han prometido respeto mutuo porque entre ellos no ha sucedido nada, simplemente se ha acabado la ilusión.

“La vida con Omar ha sido bonita y fácil, los cuatro años que he estado con él han sido bonitos”, ha explicado la influencer. Esteban se ha dado cuenta de que el surfista es cosa del pasado porque su amiga quiere vivir una nueva aventura al lado de Yulen. No son pocos los que piensan que este noviazgo no va a ningún lado, pero ambos quieren intentarlo.

Belén respeta y apoya todas las decisiones de su compañera, siente que debe protegerla y no dejará que le pase nada malo. Le explica todos los errores que comete, pero lo hace en privado para no llamar la atención del público equivocado. Lo que menos necesita la sobrina de Isabel Pantoja en este momento son más detractores, ya hay demasiados criticando.

Belén Esteban comprueba que todo está en orden

Belén estaba preocupada porque lo primero que ha hecho Anabel ha sido reencontrarse con Omar Sánchez en un plató de televisión. La madre de Andreíta no sabía cómo había sido la reunión, de ahí su intranquilidad en las últimas horas. Pero el programa ha sido bastante emotivo, ninguno de los dos ha lanzado reproches porque se tienen mucho respeto.

| Telecinco

“Antes que nada darte la enhorabuena por el concurso, me alegro de que te hayas enamorado porque solo quiero la felicidad para ti”. El canario tenía esperanzas de retomar su relación con la joven Pantoja, pero se ha dado cuenta de que está todo perdido. Ella está ilusionada con otro hombre y él no tienen nada que hacer, aunque esto no abrirá una nueva guerra.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Esteban puede estar tranquila porque su compañera no tendrá que enfrentarse a Omar, al menos por el momento. La ex de Jesulín era la encargada de dar la cara por ella en los platós durante Supervivientes, pero no ha podido cumplir su propósito. Tuvo un accidente y ha estado tres meses retirada de Telecinco, pero le ha apoyado por las redes sociales.

Belén Esteban está viviendo una nueva etapa

Belén se hizo muy popular por su temperamento, un carácter que le convirtió en una estrella de la pequeña pantalla. Sigue teniendo genio, pero ha aprendido a templarse a tiempo y esta contención no ha hecho más que consolidar su reinado. Cada vez tiene más apoyo, pues ahora razona en vez de atacar y el público está encantado con esta evolución.

Esteban brilla en el mundo del espectáculo, pero es realista y sabe que la fama no durará para siempre. Por eso ha montado una empresa de productos de alimentación que está creciendo como la espuma. Está recorriendo este camino al lado de alguien muy especial: su marido Miguel, un hombre que se ha ganado el respeto de todos.