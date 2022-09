Belén Esteban confiesa que la relación se ha roto y que lleva un tiempo sin hablarle

Belén Esteban ha vuelto a ser protagonista este miércoles en Sálvame después de que el programa de Telecinco desvelase una información que no le ha gustado nada a la de Paracuellos.

La 'princesa del pueblo' veía como su compañero, el presentador Jorge Javier Vázquez, contaba en directo que Olga Moreno estaría muy enfadada con la madrileña. Y todo después de que se filtrase que la ex de Antonio David mantiene una relación sentimental con su representante Agustín Etienne.

Fue el pasado domingo cuando Sergio Garrido, un paparazzi del mundo del corazón, soltaba la noticia en el programa Ya es verano ante la sorpresa de todos.

| Europa Press

Belén Esteban niega en rotundo que se haya inventado la relación

A pesar de que la noticia la ofreció en exclusiva este paparazzi, Olga Moreno acusa a la de Paracuellos de ser ella la que se ha inventado esa información sobre su situación amorosa

No obstante, Belén Esteban ha negado en rotundo ser la responsable de esa filtración sobre el nuevo amor de Olga. Así las cosas, la mujer de Miguel Marcos ha aprovechado la ocasión para hablar en profundidad de cuál es la relación actual que mantiene con el mánager de los Flores, Agustín Etienne.

| Telecinco

Lo cierto es que ha sorprendido lo que ha contado Belén sobre el que fuera su amigo hace unos años. Y es que tenía gran confianza con él porque era la mano derecha de su ex representante, Toño Sanchís. Primeramente, Belén Esteban tan solo afirmó sobre él que era "una buena persona, pero la fama de alguna manera le deslumbró", sostenía la madrileña.

Belén no quiere echar leña al fuego ni generar polémicas con el mánager porque aunque no hayan acabado bien, aún le guarda cariño.

"Ha estado 20 años a mi lado, le he querido mucho no, muchísimo, tanto yo como mi familia, pero sucedieron una serie de cosas. No es el Agustín que yo conocía hace tantos años. Había cosas que para mí no me gestionaba bien", le contaba a sus compañeros.

Belén confirma que la relación es inexistente y aclara el porqué

Hay que echar la vista atrás hasta el año 2015 y el comienzo de la guerra entre Belén Esteban y Toño Sanchís. Por aquella época, Agustín era la persona de confianza del citado representante, un papel que le hizo comenzar una sincera amistad con ella y esta duró hasta 2021.

| Trendings

Este miércoles, Belén ofrecía más detalles acerca del final de su relación con el mánager argentino. Y es que la de Paracuellos dejaba caer una ligera decepción con el que la tertuliana pensaba que era su amigo.

"Cuando pasó lo de Toño, Agustín se quedaba en la calle. Entonces, le dije que se viniera a trabajar conmigo, con esto te lo digo todo...". Así lo exponía Belén Esteban en pleno directo dejando claro que ella le echó una mano salvadora en su momento más delicado.

El motivo por el que ya no es amiga de su exmánager

"Ahora no nos hablamos. Quiero que quien esté a mi lado, aporte", decía muy firme en su forma de actuar. Por supuesto, la colaboradora ha querido poner de manifiesto que el fin de su amistad no tiene ningún tipo de relación con Olga Moreno o Rocío Flores.

Ya no son amigos porque no se entendieron en un momento dado. "A mí, Agustín no me ha quitado nada en la vida. Había cosas que no me gustaban y cosas que yo veía que no me gustaban, no hacia mí. Había gente que estaba con él, ni Rocío ni Olga", ha finalizado la tertuliana de Sálvame.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón