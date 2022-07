Belén Esteban confiesa qué ha pasado con el dinero después del divorcio

Lleva semanas alejada de los platós de televisión a causa de una caída en directo y una rotura de tibia y peroné. Pero, por muy grave que sea el asunto, no hay nada que haga desaparecer a Belén Esteban. La de Paracuellos ha dado unas declaraciones desde su casa que han hecho temblar los cimientos de Telecinco.

Belén Esteban lo cuenta todo

La sinceridad es el adjetivo que más caracteriza a Belén Esteban. Además de por su antigua relación con Jesulín de Ubrique, la madre de Andreíta también ha sabido ganarse su puesto de trabajo. Las informaciones le llegan como a cualquier periodista y las relaciones íntimas que mantiene con importantes celebrities del mundo rosa le salvan.

Es precisamente esto lo que ha hecho que Belén Esteban sea protagonista. Ahora que se acerca la final de Supervivientes y que su gran amiga Anabel Pantoja está nominada, ha puesto toda la carne en el asador. La de Paracuellos, con el permiso de su amiga, se ha tomado la libertad de contar algo nadie se había atrevido a contar antes.

| Telecinco

Belén desvela dónde está el dinero

Su apoyo incondicional a Anabel Pantoja durante todo el concurso de Supervivientes es innegable. La de Paracuellos siente devoción por la andaluza y, por eso, aunque no se sienta en un plató, descuelga el teléfono y da su discurso.

Harta del poco a apoyo que su amiga tiene en los platós de televisión, Belén ha hablado de lo que nadie antes se atrevía. A Belén no le gusta que tiren al suelo el concurso de su amiga, y menos que aseguren que su concurso se resuma en su relación con Yulen.

La de Paracuellos defiende el amor que Anabel siente por el deportista, aunque muchos de sus compañeros duden de esta relación. “¿Qué se confunde? Pues muchas veces, como todos en la vida.”, comenzaba.

“Yo he tenido relaciones que no han salido bien. Pero, ¿quién nos dice que su historia de amor con Yulen no va a acabar bien?”, decía Belén por teléfono.

En un alarde de sinceridad y harta de las acusaciones que, en ese momento, se vertían contra Anabel, Belén lo ha contado todo.

Belén habla de la separación

No aguanta que sus compañeros del programa aseguren que su amiga esté ganando dinero con su divorcio. Por eso, aunque son muchos los que aseguran que está en Supervivientes gracias a estar en el foco por su separación, Belén ha sabido contestar.

Y lo ha hecho dejando a todos los presentes con la boca abierta. “Sé que se me va a echar mucha gente encima que está todo el mundo con Omar”, comenzaba. “Aquí el único que ha ganado dinero con la separación se llama Omar", ha espetado.

| Telecinco

La de Paracuellos hace referencia al dinero que el canario ha recibido por todas las exclusivas que ha dado mientras Anabel participaba en Supervivientes. Sin ir más lejos, Omar Sánchez protagonizó, hace unas semanas, una exclusiva en la revista Lecturas, donde aseguraba que Anabel le había traicionado.

Belén Esteban tiene respuesta a sus declaraciones. “¿Qué nos parece mal que Anabel haya hecho una paja a Yulen? Que no ha matado a Manolete. Luego en el Deluxe preguntamos que si mortero que si monedero, que si orgías...”, ha exclamado.

Aún quedan unas semanas para que veamos a Anabel Pantoja sentada de nuevo en un plató de televisión. Deberá recopilar toda la información sobre lo ocurrido en estos tres meses de ausencia, pero está claro que su mayor apoyo ha sido Belén Esteban.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón