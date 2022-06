Belén Esteban le confiesa a su marido que ha tomado una dolorosa decisión

Belén Esteban acaba de tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida. Y es que, a pesar de que lleva meses esperando este momento, 'la princesa del pueblo' le acaba de comunicar a su marido la conclusión a la que ha llegado.

Desde que se rompió la tibia y el peroné durante una de las emisiones de Sálvame, no hemos vuelto a ver a la tertuliana. La mujer de Miguel Marcos ha decidido llevar su recuperación en la más estricta intimidad.

Y, aunque su recuperación está a punto de terminar, Belén Esteban todavía no ha querido pronunciarse públicamente sobre aquella aparatosa caída que trastocó todos sus planes.

A pocos días de que se celebre uno de los eventos más especiales para la familia de Sálvame, la de Paracuellos ha tomado una decisión que podrá significar un antes y un después en su vida.

Belén Esteban toma una importante decisión

Belén Esteban está muy triste por todo el proceso que está pasando. Aunque ya está en la recta final, lo cierto es que este accidente puede que no le permita acudir a uno de los eventos del año.

Este miércoles, 29 de junio, Kike Calleja entró en el plató de Sálvame para hablar de su boda. Y es que, a pesar de que tan solo falta una semana y dos días para que se celebre este enlace tan especial, los novios todavía no saben quiénes de sus compañeros acudirán.

"Queda muy poco para tu boda y me ha contado un pajarito que hay colaboradores que no están a la altura después de haber recibido una invitación de tu parte, porque no han decidido si van o no. ¿Esto es cierto?", le preguntó María Patiño.

"Yo tengo a casi todo el mundo, por no decirte a todos, confirmados", aseguró Calleja. "Por ejemplo, Montero me lo tiene que decir la semana que viene".

Estas palabras provocaron un gran revuelo en el plató de Sálvame porque solo faltan unos días para que se celebre la ceremonia. "Cuenta conmigo", le respondió el colaborador. "Voy a venir, además lo he dicho, voy a estar en tu boda, pero es verdad que voy a tener que viajar para ir".

El reportero confesó que la única que le queda por confirmar es Belén Esteban que, a causa de su rotura de tibia y peroné, todavía no ha asegurado su asistencia. "Sabemos el problema que tiene, pero a mí me encantaría… Además, es que le hacía mucha ilusión venir. Ojalá se animara y viniera".

Por otra parte, Kike Calleja también confirmó quienes de sus compañeros ya le han dicho que no van a poder asistir a su boda. "Chelo no puede venir, Laura Fa tampoco y la única que me ha dicho que no venía es Gema. Lo ha sentido mucho".

Belén Esteban no pudo evitar emocionarse al escuchar el deseo que tenía su compañero y que, finalmente, no se va a realizar. "Mi ilusión era juntar a todos los compañeros de ¿Dónde estás corazón? y no ha podido ser".

Belén Esteban está muy preocupada por su amigo

Belén Esteban ha estado muy preocupada por su compañero durante las últimas semanas, Y es que, aunque finalmente parece que esta boda se va a celebrar con total normalidad, hubo un momento en el que Kike Calleja vio peligrar el día más importante de su vida.

Hace unos días, el medio digital Informalia tuvo la oportunidad de hablar con una persona muy cercana al periodista. Este confidente aseguró que el colaborador estaba "histérico" por su implicación en la Operación Deluxe.

El compañero de Belén Esteban temía que su boda y la correspondiente exclusiva se vieran afectadas por su supuesta colaboración en esta trama de espionaje ilegal y de extorsión a más de un centenar de famosos.

"Se siente acorralado y en tensión y es normal, aunque aparentemente intente hacer ver lo contrario. Kike siempre ha sido un luchador con respecto a su profesión. De siempre ha querido triunfar, ser famoso, destacar y, en cierto modo, lo ha conseguido, pero no como él hubiera querido", aseguró esta persona anónima.

