Belén Esteban, asustada por un problema de salud que confirma los peores presagios

Belén Esteban está atravesando un momento complicado porque ha tenido que frenar varios proyectos que le hacían una ilusión especial. Sufrió un accidente laboral en Sálvame que despertó muchos rumores, pero ha intentado mantener la calma para no preocupar a nadie. Ella fue la primera en tener un contratiempo de salud, pero luego fue Lydia Lozano y después Chelo García-Cortés.

Belén Esteban es consciente de las teorías que hay circulando por las redes: dicen que alguien está detrás de todos los accidentes de Sálvame. En un primer momento pusieron encima de la mesa el nombre de Paz Padilla, quien fue despedida de forma repentina y querría vengarse. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, habló con un famoso adivino y encontró la respuesta.

Belén puede estar tranquila: Paz Padilla no está detrás de las desgracias que están sucediendo en el programa vespertino de Telecinco. El conocido Maestro Joao asegura que son los propios colaboradores los que han despertado a las malas energías. Han quemado fotografías de personas en más de una ocasión y eso genera una serie de consecuencias negativas.

Belén ha descubierto que la presunta maldición podría ser cierta, prueba de ello es que otro de sus compañeros está en apuros. Kiko Jiménez ha tenido un problema de salud que le ha llevado al hospital y él mismo ha reconocido que ha sido muy grave. Este percance confirma los peores presagios y ha hecho saltar todas las alarmas, pues es necesario que la situación esté controlada.

Esteban mantiene una relación muy cortante con Kiko, pero es buena compañera y no sería de extrañar que le hubiera mandado un mensaje. Sofía Suescun, novia del colaborador, ha sido la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales. Afortunadamente todo ha sido un susto, pero ha estado a punto de terminar en tragedia y el entorno está muy preocupado.

Belén Esteban ha pedido ayuda a profesionales

Belén, según ha contado su amigo Jorge Javier, lo ha pasado realmente mal porque se ha visto obligada a frenar sus planes. Durante unos días no ha dejado de llorar mientras lamentaba el accidente que había tenido en Sálvame. Está en silla de ruedas y no puede moverse, de hecho ha tenido que reformar su vivienda de Paracuellos del Jarama.

Esteban se ha dado cuenta de que lo único que puede hacer es avanzar, por eso se ha puesto en manos de los mejores profesionales. En Telecinco han explicado que se está sometiendo a una rehabilitación de siete horas diarias, así que pronto podrá caminar. Ya atiende a las llamadas de la prensa e incluso se ha reunido con su compañera Chelo García-Cortés.

La madre de Andreíta está en una situación delicada porque todos los reporteros quieren hablar con ella. María José Campanario, su eterna enemiga, ha dado a luz a su tercer hijo y el público quiere saber qué piensa la princesa del pueblo. Sin embargo, ella no tiene fuerza para continuar ninguna guerra y únicamente se ha limitado a mandar un mensaje de paz.

Belén Esteban ha descubierto la verdad

Belén tiene un gran sentido del humor y en un primer momento se burló de la teoría que circulaba en las redes sociales. Consideraba imposible que alguien estuviera actuando contra Sálvame desde la distancia, pero este planteamiento cada vez tiene más fuerza. Ya son cuatro los colaboradores que han tenido problemas de salud desde que Paz Padilla abandonó el programa.

Esteban está alejada de los medios, pero es consciente de lo que ha pasado en las últimas semanas: Paz ha ganado a Mediaset. El grupo está obligado a readmitirla, han llegado a ese acuerdo para que la presentadora no les demande por despido improcedente. Nadie sabe a qué programa volverá, aunque es evidente que no trabajará de nuevo con la ex de Jesulín de Ubrique.