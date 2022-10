Belén Esteban asusta a Andreíta al reconocer que quiere verle fuera de casa ya

Belén Esteban ha vuelto a ser protagonista en un plató de televisión y lo ha hecho el día en el que su compañera y amiga Ana Rosa Quintana volvía a Telecinco. La madrileña estaba ilusionada, y claramente emocionada, al ver que su sueño de volver a la televisión se cumplía diez meses después de dejarla por culpa de un cáncer.

Belén Esteban seguía atenta detrás de las cámaras las evoluciones de Ana Rosa Quintana en este primer día de trabajo tras mucho tiempo sin poder conducir su programa.

Lo cierto es que la 'princesa del pueblo' quería dar una sorpresa a la periodista madrileña y así lo ha hecho en cuanto ha podido. No quería faltar en este evento en el que se convirtió el regreso de la icónica comunicadora a la que siempre ha sido y será su casa.

Belén Esteban entra en cólera al escuchar sus declaraciones

En este emotivo regreso de Ana Rosa, Belén Esteban asistió a una de las entrevistas más surrealistas que podía conceder en televisión el torero José Ortega Cano.

Lo cierto es que el marido de Ana María Aldón fue muy explícito en ciertas respuestas. Y tras sorprender a todos con ese 'speech' anunciando que iba a demandar a Rociíto, el torero se levantaba para mandarle un mensaje a su esposa.

Fue sin duda un controvertido mensaje el que mandó el viudo de Rocío Jurado a su mujer. Y tanto Ana Rosa, como el resto de la audiencia, se quedaron atónitos al comprobar que el diestro afirmaba lo siguiente.

"Mi semen todavía es de fuerza, vamos a por la niña", le pedía Ortega a su mujer aún sabiendo que ella ya no está enamorada de él.

La 'princesa del pueblo' no puede callarse tras el polémico mensaje

Lo cierto es que Belén ha estallado tras escuchar estas extrañas palabras, con un claro tono machista, y entró en el plató. Lo hizo para saludar a Ana Rosa y comentar esta anécdota tan llamativa que se ha hecho viral en las redes sociales a los pocos segundos.

"Si yo fuese Ana María Aldón, cuando Ortega llegase, le pondría las maletas en la puerta. ¿Tú ves que no hablas con tu mujer y en El programa de Ana Rosa dices eso?", se preguntaba indignada la colaboradora de Sálvame.

Con todo, Belén Esteban se ha quedado perpleja al comprobar que Ortega Cano ha perdido los papeles en televisión. Así, ha quedado bien claro que el diestro no atraviesa su mejor momento vital.

El caso es que Belén, dejando a un lado las declaraciones polémicas de Ortega sobre su mujer, le ha dedicado unas bonitas palabras a Ana Rosa Quintana. Y como no podía ser de otra manera, la presentadora se lo ha agradecido enormemente.

La colaboradora de Telecinco se emociona al reencontrarse con ella

Belén Esteban, que cada día está más recuperada tras romperse la tibia y el peroné hace seis meses, ha aparecido sin maquillar de forma improvisada.

Así las cosas, esta ha saltado de espontánea y se ha sentado en el corrillo habitual donde se tratan temas de corazón junto a Joaquín Prat, Ana Rosa Quintana y el resto de tertulianos.

"Si no vengo, me da algo, y gracias por preocuparte por mí con lo que tú tenías. Me alegro mucho de que vuelvas, porque se te quiere mucho en la cadena y en Sálvame hay mucha gente que te quiere". Así se ha mostrado de orgullosa la 'princesa del pueblo' antes de abandonar el plató para ir directa a la sala de maquillaje.

