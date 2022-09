Belén Esteban asusta a Andreíta al explicarle por qué no puede volver a verle más

Belén Esteban se las prometía muy felices después de pasar el verano junto a su marido tras el sufrimiento vivido por la caída que toda España vio en Sálvame.

En el mes de abril, la vida de 'la princesa del pueblo' cambiaba por completo. Tenía que pasar por quirófano para operarse de la tibia y el peroné. Y es que se hicieron añicos después de que Belén se cayese de una altura de tres metros emulando una prueba de Supervivientes.

Así las cosas, Belén ha ido poco a poco volviendo a la rutina. Se le ha visto reaparecer en Viernes Deluxe y en Sálvame Diario, aunque de forma testimonial. La madre de Andreíta anunciaba hace unos días en sus redes que volvería a los platós de forma definitiva el próximo lunes 5 de septiembre.

Belén Esteban tiene un problema de calado a días de regresar a la tele

Lo cierto es que a la mujer de Miguel Marcos le han amargado, sin duda alguna, esta vuelta a la rutina en la cadena de Fuencarral. Estaba ilusionada con su vuelta a su casa televisiva, pero ha recibido un serio ultimátum de su jefe, que le pone entre la espada y la pared.

Paolo Vasile le he dejado las cosas claras a Belén antes de que retome su actividad. Y esta no se lo ha tomado demasiado bien.

Todos sabemos que la crisis de audiencias que está sufriendo Telecinco es notoria desde hace meses y la cúpula de Mediaset ha tenido que modificar su estrategia. Han cambiado la parrilla de forma sustancial de un tiempo a esta parte.

La realidad es que la ausencia de Belén Esteban durante estos meses no ha tenido una gran repercusión en las audiencias. Parece que es un problema que Paolo Vasile necesita abordar cuanto antes.

La ex de Jesulín ha asustado a Andríta porque ha perdido su poder dentro de Telecinco y su situación no deja de empeorar. Según las últimas informaciones, no volverá a ver a Paolo Vasile hasta que cambie su comportamiento y vuelva a ser lo que fue.

El ultimátum de Paolo Vasile que enfada a la de Paracuellos

"Belén ya no suma al formato, ni siquiera resta, porque en estos momentos es indiferente para la audiencia", ha sentenciado Diego Arrabal en su canal de YouTube.

"Ella tenía mucho gancho cuando hablaba de su vida, del padre de su hija, de los Ubrique, de su hija, de su marido... Pero hace tiempo que ya no lo hace y ha perdido todo el interés".

El famoso paparazzi afirma que Vasile y sus hombres de confianza en Mediaset se reunieron con ella hace unos días y fueron tajantes. O vuelve su lengua mordaz o su trabajo en Telecinco puede acabarse antes de tiempo. "Tiene que mojarse, pero mojarse de verdad", expone.

Esta situación no es una tarea sencilla para Belén Esteban. Desde hace un tiempo, ha rebajado el tono en plato y según se va haciendo mayor va respetando más al padre de su hija.

La colaboradora tiene que subir el nivel o dejarán de contar con ella

Recordemos que cuando Andrea Janeiro cumplió la mayoría de edad, está decidió no participar en el circo mediático en el que trabaja su madre.

Además, le hizo prometer a la madrileña que no volvería hablar de ella ni de Jesulín en un plató de televisión, algo que Belén intenta por todos los medios cumplir a rajatabla.

El caso es que la colaboradora no ha visto con buenos ojos que Vasile se ponga tan serio con ella. Y sabe que, en cualquier momento, podría dejar la televisión, tal y como anunció hace unos meses.

El objetivo de la madrileña es continuar haciendo crecer el volumen de negocio de su marca de gazpacho, salmorejo y patatas fritas.

Pero sabe que esta aventura empresarial podría dar frutos a medio o largo plazo y todavía tendrá que seguir trabajando en televisión un tiempo considerable. Lo hará hasta que tenga claro que ya no necesita el medio que le dio todo para vivir con tranquilidad.