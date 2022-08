Belén Esteban asume que tener dos novios es imposible y que debe decidirse rápido

Belén Esteban siempre se ha caracterizado por defender a sus amigos a ultranza y, especialmente, cuando están atravesando por una situación complicada. Es una fiel protectora de los suyos y, cuando tiene algo que decirles, no rehúye ningún tema por delicado que sea.

En este caso, 'la princesa del pueblo' tiene a Anabel Pantoja como una de sus grandes amigas y, así, se lo ha demostrado en los últimos tiempos.

Recordemos que Belén Esteban era, en un principio, la encargada de defender a la sobrina de Isabel Pantoja durante su periplo por Supervivientes. Aunque, finalmente, no puedo hacerlo debido a su desafortunada caída en Sálvame.

A pesar de todo, Belén Esteban siempre ha estado en las duras y en las maduras con Anabel. Aunque no pudiera ir a plató, siempre intentó sacar la cara por ella y defenderla con todo a través de sus redes sociales.

Belén Esteban ya sabe qué tiene que hacer su amiga

Tras la vuelta a España de Anabel una vez que fue expulsada de Supervivientes, la sevillana dejó a todos con el pie cambiado. Lo hizo cuando, sin esperarlo, decidió acudir a un plató antes de ver a su actual pareja, Yulen Pereira.

Una decisión controvertida que ni la propia Belén Esteban, su gran amiga del alma, pudo entender, aunque sí respetó la decisión de la prima de Kiko Rivera.

Tras enfrentarse a la realidad cara a cara con su ex, Omar Sánchez, Anabel ha abierto los ojos y no esconde que todavía siente algo por el canario. Eso sí, sabe que es una historia pasada y que el propio windsurfista ya no le va a dar una nueva oportunidad a pesar del cariño que le tiene.

En las últimas horas, Anabel Pantoja también se ha embolsado una buena cantidad de dinero hablando de su todavía marido y su actual pareja. Sobre los dos hombres que está marcando su vida en 2022, ha ofrecido unas jugosas declaraciones este miércoles en la revista Lecturas.

Belén Esteban advierte a Anabel de que debe decidirse por uno

Acerca de aquello que la enamoró del deportista hispano-cubano, Anabel es muy franca en la entrevista. "Yo muchas veces le explico las cosas y él sigue sin entenderlas, es muy inocente".

Lo cierto es que la sevillana no quiere correr en su relación con Yulen y desea dar los pasos correctos con el exsuperviviente. “Estar enamorada es algo súper fuerte. Nuestra historia empezó en las peores condiciones: con hambre, lloviendo y sin dormir”, confiesa.

Anabel sabe que no le queda tiempo para elegir

En relación con su 'suegra', la cubana ha declarado que no ve a Anabel como la madre de su nieto, algo que no ha gustado demasiado a la sevillana. A su vez, Anabel desvela que aún no se ha visto con ella desde que regresó a nuestro país. “No creo que ahora mismo hablar con Arelys sea lo mejor”, reconoce.

Por otro lado, la influencer sabe que los padres de Yulen han estado en Telecinco para hablar acerca de la relación de su hijo con Anabel, algo que le llama la atención.

“Siempre he dicho que no me gustaría que la persona que tenga al lado sea conocida, casi todas han sido anónimas. Lo de la familia no me gusta. Me choca todo bastante”, confiesa.

Sobre Omar, la colaboradora de Telecinco es franca. “Se merece ser feliz con quien sea”, opina. Y sobre Raquel Lozano, la mujer por la que podría beber los vientos el windsurfista, Anabel no opina. “Quiero mantenerme al margen”, apunta.