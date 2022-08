Belén Esteban asume que él quiere firmar el divorcio porque está enamorado de otra

No cabe duda de que Belén Esteban es una de las tantas profesionales del mundo del corazón que está pendiente del triángulo amoroso entre Anabel Pantoja, Yulen Pereira y Omar Sánchez.

Y no es para menos la verdad porque esta historia es una de las que está acaparando en los programas de la pequeña pantalla últimamente. Desde que la influencer y el canario decidieron separarse, todos los medios pusieron el foco de atención en ellos dos.

En mayor medida cuando la amiga de Belén Esteban puso rumbo a Honduras con motivo de su participación en Supervivientes 2022, donde consiguió ilusionarse, nuevamente, de la mano de Yulen Pereira. Tras meses siendo los enamorados de la edición, al dar por terminado el formato de Telecinco, ambos se pudieron reencontrar y ya, por fin, empezar a pasar tiempo juntos en solitario.

Por este motivo, han decidido pasar gran parte de las vacaciones unidos. Eso sí, lo que parecían ser unos días idóneos para relajarse, finalmente, es posible que haya resultado todo lo contrario. Y es que los tortolitos han tenido que lidiar con una presencia inesperada en el lugar donde se están hospedando.

| GTRES

Belén Esteban, testigo de que su amiga se ha visto las caras con su expareja

Desde que se inauguró la temporada de verano, todos los medios están pendientes de cómo están disfrutando el verano algunas de las celebrities más destacadas de nuestro país. Entre ellas, no podía faltar las de la mismísima amiga de Belén Esteban, ya que están dando mucho de que hablar.

Lo cierto es que la prensa empezó a estudiar todos sus pasos al detalle al ver que iba a tomarse un respiro al lado de su nuevo chico, Yulen Pereira. Asimismo, se pudo ver a la recién pareja disfrutar de un viaje inolvidable en Egipto, donde recorrieron un sinfín de lugares emblemáticos.

Nada más finalizar su estancia en el extranjero, los enamorados decidieron regresar a España y prolongar sus días de descanso. Por esta razón, emprendieron su camino a la isla de Ibiza, uno de los lugares estrella de los más famosos de nuestro país.

Sin duda, estos días los tortolitos se lo han pasado bomba haciendo recorridos en un lujoso yate, tomando el sol o, incluso, relajándose en el exclusivo hotel donde se están hospedando. No obstante, todo indica que el destino les está jugando una mala pasada a la pareja porque se han reencontrado con otra pareja muy mediática, relacionada con la conocida de Belén Esteban.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Así es, nos estamos refiriendo a Omar Sánchez y Raquel Lozano, quienes también han viajado hasta la isla para pasar sus primeras vacaciones en pareja. Pero, por si no fuera poco, lo cierto es que el hotel donde ambos están permaneciendo está a escasos metros de distancia del de Anabel y Yulen Pereira.

Por otro lado, tanto el canario como la exconcursante de GH 16 están dejando atrás su lado más discreto y, por fin, están apareciendo más juntos públicamente, incluso en las redes sociales. Asimismo, aunque evitan posar juntos para sus respectivos perfiles de Instagram, sí que han optado por mostrar todo lo que están haciendo.

Desde tener una velada romántica con una cena exquisita hasta relajarse en la piscina es el tipo de contenido que publican ambos. Sin embargo, lo que verdaderamente nos preguntamos es si la amiga de Belén Esteban y 'El Negro' se han reencontrado al estar a tan poca distancia. Bien, según Kike Calleja, que también se encuentra en la isla junto a su mujer, ambos se han reencontrado.

El reportero de Sálvame ha desvelado que el canario y su nueva pareja se encontraban en un reservado del hotel Ushuaïa cuando la influencer y el exsuperviviente han llegado al lugar. “Anabel se ha dirigido hasta allí y cuando ha visto la escena, ha salido despavorida”, explicaba.

| GTRES

El reencuentro que ha dejado sin habla a Belén Esteban

Tras la exclusiva información de Kike Calleja, la conocida de Belén Esteban ha decidido aclarar este tema. Confirmando que se había producido el encuentro, admitió que "cuando he visto que estaban arriba, he decidido irme al ser yo la segunda que he llegado, pero a mí nadie me ha echado".

Por otro lado, también ha comentado que en ningún momento él la ha visto, motivo por el que no habrían tenido contacto. "Dijo que ella iba a estar incómodo y Omar también, por lo que prefería marcharse", admitía el reportero.

De esta manera, los que algún día fueron pareja se han reencontrado con sus respectivas nuevas ilusiones. Sin duda, Belén Esteban es consciente de que no ha sido fácil para el exmatrimonio y menos coincidir en el lugar más inesperado.