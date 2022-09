Belén Esteban asume que él quiere dormir solo porque ha dejado de sentir y no es feliz

Belén Esteban está poniendo toda la carne en el asador para remontar la audiencia de Sálvame. La colaboradora estrella del programa se ha incorporado antes de tiempo al mismo, pues según contó, su médico le daba la baja hasta el próximo mes de abril.

Ella decidió volver ya de forma habitual al plató de televisión y empezar la temporada como una más. Va con muleta y le ponen un sofá abatible para que pueda descansar la pierna tras su terrible rotura.

No sería Sálvame si no hicieran algo de 'coña' con el tema. Cada vez que Belén anda, con evidente dificultad, suena una marcha militar o ruido de hojalata que chirría, algo que a ella no le hace mucha gracia.

Pese a estos detalles, a Belén le ha venido muy bien volver a trabajar, principalmente por su salud mental. En casa, estaba que subía por las paredes tras tanto tiempo de inactividad y casi sin poder moverse.

Además, ha sido la encargada de dar la bienvenida esta semana a Jorge Javier Vázquez. El presentador titular del programa ha regresado de unas largas vacaciones que le han llevado a Latinoamérica y a África. Jorge viene también con una orden muy clara: hay que remontar la audiencia del programa como sea.

Para ello, Belén le ha recibido ya en un coche, en el que han viajado juntos hasta el plató. Ya allí, el catalán se ha sincerado sobre los duros problemas que ha vivido este último año.

Belén Esteban y "el año más duro de su vida"

Belén Esteban escuchaba atentamente la confesión de su amigo. En muchos aspectos, ella también se sentía plenamente identificada con lo que se estaba contando.

"Este ha sido uno de los años más duros de mi vida", decía Jorge. Apuntaba a dos motivos principales: la desaparición de Mila Ximénez, con un duelo que no se ha cerrado todavía en el programa, y los efectos de la pandemia de coronavirus.

"A los 52 años me sentía viejo, viejo de 'esto se ha acabado ya', no tiene ningún sentido, tenemos que aguantar y ya está", explicaba él. El presentador ha realizado un viaje interior de gran calado durante estos meses de descanso que ha sintetizado en un nuevo libro que presentó en directo en su programa.

| Telecinco

"En todo este año, una de las únicas maneras que he tenido de salir de este pozo en el que estaba metido ha sido escribir un libro. Me ha servido para poner el corazón encima de la mesa, esto es lo que hay, con todas las consecuencias, sin paños calientes".

Cuenta cosas de su vida, que "antes no me hubiera atrevido a contar, por miedo, por mi familia, por la repercusión mediática que sé que va a tener. Estoy en un momento de mi vida en el que me siento absolutamente preparado para todo. Que bien se vive, cuando se vive sin miedo".

Belén Esteban se emociona ante la confesión más inesperada en directo

Belén Esteban es una de las mejores amigas de Jorge Javier, por lo que ha aplaudido este paso que acaba de dar y que sin duda, cambiará su vida. Ella también ha vivido unos momentos durísimos este último año y seguramente, leer las páginas del libro, le va a ayudar a superar sus propios miedos.

El esperado libro promete sinceridad y dureza. De hecho, lo ha leído muy poca gente y la hermana de Jorge, tras leer los primeros capítulos le mandó un mensaje demoledor. "Me pregunto si eres o has sido alguna vez feliz". Y Jorge le respondió: "acábalo".

Este vaciado sentimental del que se hablará bastante estas próximas semanas ha servido a Jorge para una cosa. "He vuelto a llorar, que me había olvidado".

Tras la lectura del primer capítulo por parte de un emocionado Jorge Javier al que se le saltaban las lágrimas, todo el mundo acabó llorando. Kiko Matamoros, en su versión más culta y humana lo sintetizó muy bien. "Te auguro un gran éxito editorial, porque la televisión como la literatura, cuando hay verdad y emoción, traspasa absolutamente todos los límites".