Belén Esteban anuncia que no va a volver porque la relación ha dejado de ser sana

Belén Esteban y Anabel Pantoja siempre han estado muy unidas, aunque sabe que su amiga podría plantearse no volver a Sálvame tras lo sucedido.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha sentido acosada por los que fuesen sus compañeros, sobre todo por Rafa Mora.

El colaborador se atrevía incluso a esperarla disfrazado en un intento por mofarse de su novio, Yulen Pereira.

Algo que llevaba a Anabel a explotar en redes sociales a través de un vídeo en el que dejaba claro que había tocado fondo.

"He venido de este programa y sé lo que es trabajar ahí. La puesta en escena es muy buena y puede llegar a ser divertida", comenzaba diciendo.

La prima de Kiko Rivera no perdona que la increpasen de aquella manera en un espacio público y lleno de gente, planteándole preguntas de lo más incómodas.

"Son preguntas muy fuertes y tengo derecho a no responderlas. Que me dejéis y no me preguntéis más", sentenciaba.

Por otro lado, tampoco ayudaba que el reportero enviado fuese Rafa Mora, con el que Anabel nunca ha terminado de llevarse bien. "No soy la mejor pero jamás intentaría hacer daño a un compañero", le echaba en cara.

"Me han preguntado como veinte veces lo mismo: que si cuándo pienso cotizar, trabajar... ¿Pero quién se piensa que no estoy trabajando?", se lamentaba.

Y es que muchos consideran que al no aparecer en televisión, la 'Pantojita' no tiene oficio ni beneficio, aunque lo cierto es que las redes sociales le permiten vivir bastante bien.

Algo a lo que podríamos añadirle los ingresos obtenidos gracias a su negocio de joyas y numerosos contratos publicitarios.

Anabel Pantoja confiesa a su amiga Belén Esteban que no quiere volver

Además, recordaba a sus compañeros que les había regalado muchos momentos de su vida personal, empezando por su boda con Omar Sánchez, la cual pudieron cubrir en directo.

Eso, sin contar con su ruptura, sobre la que decidía hablar abiertamente y en exclusiva dentro de Sálvame.

Justo por eso, no puede evitar sentirse traicionada tras haber compartido algunos de los momentos más dolorosos de su vida.

"Me veíais callada, pero la gente que me conoce sabe que yo estaba llorando por dentro", señalaba dolida.

Una situación que ha provocado que la sobrinísima se niegue a volver al que fuese su programa, y ante la que se ha pronunciado su íntima amiga Belén Esteban.

La de Paracuellos asegura que entiende a la perfección la postura de Anabel, aunque le encantaría que volviese en algún momento.

Y también ha compartido cuál es el tema que más ha podido doler a su amiga. "Aquí hemos hablado del padre, y a ella lo que le duele es su padre. No va a volver", apuntaba con seguridad.

No cabe duda de que la 'Pantojita' se encuentra en un gran momento personal, disfrutando de su relación con Yulen Pereira.

La pareja se ha pasado el verano entero viajando tras su salida de Supervivientes, donde dieron rienda suelta a su historia de amor.

Ambos han demostrado una gran complicidad y silenciaban a todos aquellos detractores que les han criticado.

De hecho, incluso se plantearían dar el gran paso de mudarse juntos, mientras siguen volcados en sus respectivas carreras profesionales.

Yulen está decidido a presentarse a las Olimpiadas, lo que implica afrontar durísimas rutinas de entrenamiento.

Algo en lo que cuenta con el total apoyo de su chica, que compartía públicamente lo orgullosa que se siente.