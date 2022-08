Belén Esteban y Andreíta esconden las pruebas que mostrarían la infidelidad más dura

Todo parece indicar que, tras la aparatosa caída que sufrió Belén Esteban hace unos meses, la colaboradora de Sálvameya está cien por cien recuperada. Y es que desde que regresó a los medios hace unas semanas, la madre de Andreíta está imparable porque no duda en llevar a cabo planazos.

En primer lugar, con todavía sus muletas, fue al concierto de Rosalía que dio en Madrid. Después le siguió la graduación de su querida hija en Londres, lugar con quien también estuvo acompañada de su marido, Miguel Marcos, y su progenitora.

Y, en estos últimos días, como ella misma dice, "en algún lugar del Mediterráneo" está pasando parte del verano con su media naranja y otros amigos cercanos, entre ellos, Raúl Prieto.

No obstante, a pesar de estar de vacaciones, Belén Esteban no se libra de las polémicas que surgen en torno a ella. En esta ocasión, aunque el escándalo no está directamente relacionado con su persona, sí pertenece a una persona que fue parte de su familia cuando estuvo casada con Jesulín de Ubrique.

Belén Esteban, muda al descubrir la infidelidad

Después de confirmarse la participación de Victor Janeiro en el nuevo concurso de Telecinco, Pesadilla en El Paraíso, en la vida del torero se ha sumado un golpe inesperado. En el día de ayer, 21 de agosto, Ya es verano recibía la llegada de Irene López, supuesta amante del excuñado de Belén Esteban.

La mujer en cuestión se sentaba en el plató del sustituto de Viva la Vida para contar con pelos y señales su relación con el tío de Andreíta. Asimismo, no dudó en enseñar a los colaboradores capturas de pantalla, unas pruebas que podrían confirmar una infidelidad por parte de Víctor Janeiro a su mujer, Beatriz Trapote.

Según Irene López, el diestro y ella se conocieron en redes sociales, cuando ella contactó con él. En un principio, su relación solo se trataba de una mera amistad, pero poco tiempo después, no tardaron en coquetear el uno con el otro y enviarse mensajes subidos de todo.

Unos textos que no ha tenido reparos la alicantina en hacerlos públicos y eran del estilo del siguiente. "Pero tienes una mujer preciosa", le decía ella a él refiriéndose a la periodista. A lo que el torero le contestó que "sí, muy guapísima, además de muy parecida a ti". Otra de los mensajes que se podía leer por parte de Víctor Janeiro era que "es muy vicioso".

Pese a mostrar algunas de las conversaciones más subidas de tono con el excuñado de Belén Esteban, la supuesta amante del torero contó el motivo del porqué había decidido contarlo públicamente. "Yo nunca hubiera llamado a televisión para contar esto, pero se filtró, me preguntaron y yo dije que sí porque soy muy sincera”, relataba.

"Han pasado más de 3 años de conversaciones. Y a mí no me gustaría que me lo hicieran, pero me da más pena por ella, porque no creo que nadie merezca enterarse de una infidelidad de esta manera”, comentaba.

Eso sí, tras ofrecer su testimonio en Ya es verano, reveló un dato sumamente polémico. "No me sentía especial. No soy la única. Sé que hay más", reconocía.

De manera que Irene López no sería la única amante que ha tenido Víctor Janeiro estando casado con Beatriz Trapote. Por otro lado, la alicantina está segura de que más chicas se animarán a contar sus experiencias amorosas con el torero aprovechando que este será concursante de Pesadilla en El Paraíso.

Sin duda, una información bastante delicada debido a que han puesto en el ojo del huracán al torero y a su mujer.

El bautizo de la pequeña de los Janeiro mientras se aviva la polémica

Eso sí, mientras la supuesta amante de Víctor Janeiro daba esas declaraciones, el matrimonio disfrutaba del bautizo de Brenda, su tercera hija en común.

Lo cierto es que, como ella misma ha explicado, "por motivos de pandemia" se tuvo que retrasar el acto. Pero, finalmente, se ha producido el esperado momento, aunque haya sido en medio de tanta polémica.

Ajenos a todo lo que se estaba diciendo del torero en televisión, Belén Esteban fue testigo de los buenos momentos que pasaron Víctor Janeiro y Beatriz Trapote junto a sus seres queridos. "¡Al menos la parte positiva es que ya con 1 añito va a disfrutar ella de lo lindo de su SÚPER FIESTA con la familia!", decía la periodista.

Asimismo, por el momento ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre este escándalo, pero solo el tiempo dirá si finalmente decidirán desmentir la noticia.