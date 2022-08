Belén Esteban admite que la suegra está obsesionada con frenar el deseado embarazo

Belén Esteban ha estado unos meses fuera de la televisión y ha vuelto con más fuerza que nunca porque tiene mucho que contar. Su amiga Anabel Pantoja está teniendo problemas: ha empezado una nueva relación y no se gana a la madre de su novio. Arelys, así se llama esta mujer, considera que la sevillana es poca cosa para Yulen Pereira porque no tiene estudios y es famosa.

Belén Esteban ha visto llorar a la colaboradora, gesto que le ha enternecido porque ellas tienen una relación fantástica. No consentirá que nadie arremeta injustamente contra Anabel porque “no ha matado a Manolete”, solo se ha enamorado. Lo peor es que Pantoja estaba deseando ser madre al lado de Yulen y la madre del deportista ha conseguido frenar estos planes.

Belén suele ser discreta a la hora de hablar sobre ciertos temas, pero sabe mejor que nadie que la suegra ha conseguido lo que buscaba. El bebé de Anabel Pantoja tardará en llegar, pues primero debe resolver algunos problemas familiares. Arelys no se ha portado bien con ella, a pesar de que su madre ha recibido a Yulen con los brazos abiertos.

Belén ha confirmado, gracias al debate final de Supervivientes, que Yulen Pereira conoce a Mercedes, madre de la influencer. El encuentro ha sido estupendo, no tiene nada que ver con la experiencia que ha tenido la prima de Kiko Rivera. Ella sigue estando ilusionada, pero, cada vez, va abriendo más los ojos y llegará un punto en el que quiera imponer sus normas.

Esteban hará todo lo posible para ayudar a su amiga, quiere compensar el tiempo que ha estado ausente sin poder defenderla. La ex de Jesulín se comprometió a dar la cara por la sevillana mientras concursaba en Supervivientes 2022, pero no pudo cumplir este propósito. Tuvo un accidente laboral y ha estado unos meses sin pisar los platós de Telecinco.

Belén Esteban está más enamorada que nunca

Belén concedió una entrevista en Viernes Deluxe antes de reincorporarse a su puesto de trabajo y fue más sincera que nunca. Reconoció que, al principio de su matrimonio, Miguel estaba más enamorado que ella, pero, ahora, ha cambiado la situación. Se ha dado cuenta de que el sanitario es un hombre estupendo, sin él no hubiera podido salir adelante.

Esteban ha estado mucho tiempo sin moverse y Miguel le ha ayudado en todo lo posible, también a procesar la situación. Reconoce que la cabeza le ha jugado una mala pasada y sabe que sin el apoyo de su gran amor seguiría sin ánimo. Pero el conductor de ambulancias no ha parado hasta que ha visto que todo estaba en orden.

La madre de Andreíta no ha hecho más que consolidar su reinado mediático durante sus meses de ausencia. El público ha confirmado lo que siempre ha sospechado: es una auténtica reina de la pequeña pantalla. Durante el tiempo que no ha estado en Sálvame, todos le han echado de menos, su sentido del humor se ha convertido en un icono.

Belén Esteban ha sufrido por la relación

Belén empatiza mucho con el dolor ajeno, especialmente con el de sus seres queridos, por eso, lo ha pasado tan mal. No entiende que los espectadores critiquen a Anabel por enamorarse y mucho menos que la nueva suegra no apruebe la relación. La madre de la influencer no ha seguido el camino de su consuegra y ella sí ha recibido con los brazos abiertos a Yulen.

Esteban sabe que su amiga quería quedarse embarazada pronto porque “las trompas de Falopio caducan”. Pero tendrá que dar el paso más adelante porque los problemas familiares han frenado la ilusión. Sin embargo, la prima de Kiko Rivera asegura que está muy enamorada y que no habrá nada que le haga cambiar de opinión.