Belén Esteban admite que el divorcio está siendo duro porque no llegan a un acuerdo

Si hay alguien que ha ocupado la actualidad rosa en las últimas semanas, esa sin duda es Belén Esteban. Y todo por desaparecer tres meses y reaparecer en un plató después de caerse en directo y tener que operarse de urgencia. Y todo, por culpa de un divorcio que la trae por la calle de la amargura.

Belén Esteban, enfadada

No han sido meses fáciles para Belén Esteban. La colaboradora se caía en directo en el plató de Sálvame y, contra todo pronóstico se rompía la tibia y el peroné. Lo que en un principio parecía un esguince, terminó siendo una complicada operación de la que hoy en día sigue recuperándose.

Afortunadamente, Belén ha vuelto a sentarse en un plató de televisión después de tres meses de rehabilitación. Pero lo cierto es que sigue necesitando de la ayuda de los profesionales. Esto la tiene mermada, no es feliz ni siquiera al lado de los suyos.

Ha sido ella la que, en más de una ocasión ha asegurado que Miguel, su marido, tiene mucha paciencia. Tanto es así que no ha dudado ni un segundo en darle las gracias en directo. Belén Esteban es consciente de que, la depresión, la falta de autoestima, y la complicada recuperación ha hecho que su relación pase por momentos complicados.

| Mediaset

Un divorcio muy duro

A pesar de ello, Miguel Marcos ha demostrado quererla como siempre e incluso más. “Ojalá me hubiera pasado a mi para no verte sufrir”, escribía el conductor de ambulancias hace unas semanas atrás.

La relación de Belén con Miguel , afortunadamente, atraviesa por un buen momento ahora que la de Paracuellos está recuperada. Por eso, no es su divorcio por lo que hoy, Belén Esteban es noticia.

La de Paracuellos está sufriendo por el divorcio de su amiga, Anabel Pantoja que, tras volver de Supervivientes, está dándose de bruces con la realidad. Después de más de tres meses sin hablar, era Belén la que le daba la bienvenida.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

“No te he podido defender en plató, pero en redes lo he hecho con todo mi corazón y toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo, cuando vengas ya te enterarás”, le explicó Belén por teléfono.

“Me caí y me rompí la tibia y el peroné, lo he pasado mal, pero lo importante eres tú hoy. Estate tranquila que estoy bien”, le decía Belén.

Ahora que Anabel Pantoja ha vuelto a España y ya lleva unas cuantas semanas recuperándose de Supervivientes, todo ha dado un giro de 180 grados. No solo en su relación sentimental con Yulen, que parece que va viento en popa.

| Telecinco

También por su divorcio con Omar Sánchez, Para Belén Esteban, el surfero también se ha lucrado de la ruptura con su mejor amiga, y por eso se niega a defenderle. Hoy, las cosas están más complicadas que nunca.

El apoyo de Belén vale de mucho para una Anabel que, a pesar de estar enamorada de otro hombre, sigue recuperándose de su ruptura con Omar. Al parecer, lo que en un principio parecía ser un divorcio normal, está siendo más complicado de lo habitual.

“No he matado a nadie. No soy ni la primera ni la última mujer que ha dejado a una pareja y luego ha recaído en sus brazos. He pasado página y solo se me echa en cara que volviese a caer en los brazos de Omar”, explicaba.

Además, Anabel ha querido explicar que Omar, también tenía las cosas claras cuando decidieron separarse. “Omar tenía las cosas claras en todo momento. Pedí la separación en enero e hizo la mudanza en enero”, ha concluido.