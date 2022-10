Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, dice basta y decide cortar por lo sano

Begoña Gómez es una de las personalidades más influyentes del país y todas sus decisiones tienen mucha repercusión en la prensa. Es la esposa de Pedro Sánchez, pero tiene su propio papel dentro del país y cada vez recibe mejores críticas. Lo último que ha hecho está dando de qué hablar, pues ha tomado las riendas de una iniciativa muy necesaria.

Begoña Gómez se ha sumado a una revolución silenciosa que pretende acabar con la opresión y con la desigualdad entre hombres y mujeres. Concretamente se ha solidarizado con las mujeres iraníes y se ha cortado un mechón de pelo en señal de apoyo. Otros rostros tan conocidos como Lourdes Maldonado se han unido a la propuesta y han seguido sus pasos.

Begoña ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias, nunca ha cometido ningún error en el terreno mediático. Su marido tiene muchos detractores, pero ella se ha rodeado de un ejército de seguidores que cada vez tiene más poder. Las redes sociales se han llenado de comentarios aplaudiendo su valentía, una vez más se ha convertido en tendencia.

Begoña es consciente de la injusticia que están viviendo en Irán, por eso ha decidido cortar por lo sano y mandar un mensaje muy serio. Es necesario lugar por los derechos de las mujeres y ella hará todo lo posible para dar visibilidad a la causa. Su decisión ya ha tenido resultados, pues muchas famosas han hecho lo mismo y también han cortado su cabello.

Gómez es la cabeza visible de una lucha que se presenta larga, pero son muchas las personalidades que quieren ayudar. El diario El Español ha organizado este revuelo y las reacciones han sido más que positivas, pues las redes se han contagiado. Muchas usuarias de Twitter han imitado los pasos de la mujer de Pedro Sánchez y están entusiasmadas con el movimiento.

Begoña Gómez conoce la triste realidad

Begoña recibió comentarios ofensivos cuando su esposo entró en política, está acostumbrada a recibir ataques machistas. No deberían producirse, pero es consciente del riesgo que supone estar al lado de un hombre con tantos detractores. Los rivales de Pedro intentan hacer daño atacando a su mujer, pero no lo consiguen porque ella es muy fuerte.

Gómez tiene tanto poder de convicción que ha logrado cautivar a Anne Igartiburu, quien también se ha cortado el pelo. La presentadora se ha dado cuenta de que hay que hacer algo rápido, nadie se merece sufrir por haber nacido en otras circunstancias. Irán se ha visto salpicado por un movimiento que quizá cambie la historia, aunque hay que esperar para ver los resultados.

Pedro Sánchez tiene motivos más que suficientes para estar orgulloso de la madre de sus hijos. De un tiempo a esta parte se ha convertido en una personalidad muy influyente y además es amable con la prensa. Entiende que sus pasos tienen repercusión y nunca ha renegado de la popularidad, siempre tiene una sonrisa preparada.

Begoña Gómez tiene claro sus sentimientos

Begoña ha sufrido bastante porque los rivales de Pedro Sánchez han lanzado rumores muy duros sobre ella. Sin embargo, no tiene intención de cambiar su matrimonio porque tiene claro lo que siente y es mucho más fuerte que cualquier ataque. Durante el tiempo que llevan juntos no se ha escuchado a nadie hablar de crisis, su relación está consolidada.

Gómez ha dado un paso adelante y ha demostrado que no hay nada que pueda frenar su poder. En esta ocasión se ha aprovechado de su popularidad para luchar por una causa benéfica, pero no es la primera vez. Ya ha participado en otros movimientos que no han hecho más que consolidar su buena reputación.