Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez confirma lo que ha sido un secreto a voces

Begoña Gómez siempre acompaña a su marido, Pedro Sánchez, en los actos oficiales que así lo requieren. Sin embargo, estos días ha faltado a uno que tiene mucha repercusión en nuestro país, la celebración del Día de la Hispanidad. Una ausencia que ha generado un sinfín de rumores, pero ahora ya ha salido a luz el secreto de lo sucedido.

Al parecer, la pareja del Presidente del Gobierno no pudo acudir a esta cita porque se encontraba enferma.

Begoña Gómez, la gran ausente

La bilbaína ha visto que el festejo de este pasado 12 de octubre ha estado marcado por el vestuario de la reina Letizia y por el retraso de su marido. Pero también por algo más: por su ausencia. Llamó poderosamente la atención que, al contrario de lo que hizo otros años, no lo acompañara al desfile y a la recepción posterior.

Como suele pasar en situaciones similares, su ausencia provocó todo tipo de rumores. No obstante, ahora la periodista Paloma Barrientos ha desvelado en diversos programas la causa de que no estuviera presente en dicha celebración. Así, en Más Vale Tarde de La Sexta ha expuesto: “Según me comentaron, no estaba porque se había levantado con décimas de fiebre”.

“Hubo otra persona a la que le pasó lo mismo, el duque de Huéscar, y me lo contó su hijo. La verdad es que ahora hay mucha gripe, ni COVID ni nada”.

Eso sí, Begoña ha visto que aquella ha expuesto que circularon habladurías que indicaron que no estaba por otro motivo. Al respecto ha afirmado: “Las malas lenguas decían otra cosa. Como el Presidente se tenía que marchar pronto, pues no la iba a dejar sola".

“Pero a mí esta teoría me parece mucho más absurda porque Gómez es bastante sociable. Yo cada vez que he coincidido con ella en estas recepciones he visto que se socializa perfectamente”.

Begoña Gómez no fue la única que llamó la atención por no estar

La mujer del líder socialista faltó a la cita, como también lo hicieron otras figuras importantes del panorama político de nuestro país. En concreto, no acudieron a la misma ni el Presidente de la Generalitat ni el Lehendakari, porque jamás asisten a la celebración del Día de la Hispanidad.

Y también se echó en falta la presencia de la princesa Leonor. En este caso, la joven no estuvo presente porque se encuentra estudiando en Gales. De ahí que su hermana Sofía fuera la única que acompañara a sus padres en el desfile militar.

