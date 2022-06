El bebé en camino que llena de alegría la vida de Rocío Flores

Rocío Flores siempre ha dicho que le gustaría ser madre joven. Cuando empezamos a conocer a la hija de Rociíto, a raíz de sus apariciones en televisión, todo el mundo quiso conocer como era ella. Qué aficiones tenía, perspectivas vitales, sueños por cumplir.

Por aquel entonces, Rocío era todavía una joven insegura, que empezó defendiendo a su padre en los platós cuando él estaba en GH VIP. Allí vio que lo de la tele era menos amable de lo que había pensado y que si quería seguir dedicándose a ello, tenía que ponerse las pilas.

Le surgió la oportunidad de su vida con Supervivientes. Rocío aprovechó su paso por Honduras por demostrar su personalidad y volver del reality como una auténtica estrella y con varios kilos menos.

Desde este momento, hay un antes y un después. Ha perdido muchos kilos, se ha hecho infinidad de tratamientos, retoques y operaciones estéticas y se ha convertido en una persona nueva.

| Instagram

Las polémicas con su madre y el drama familiar en casa de su padre y Olga, los ha llevado como ha podido. Sentada en el plató del Programa de Ana Rosa, ha sacado rentabilidad a la polémica y en paralelo ha ido cultivando su carrera como influencer.

Actualmente cuenta con casi 800 000 seguidores en Instagram y ya tiene lista de espera para participar en varias campañas de publicidad.

Con tanto éxito profesional, ¿dónde queda su intención de ser madre? Las crisis con su novio, Manuel Bedmar, no han ayudado en este sentido. No obstante, parece que todo entre ellos está ahora bien y ella sigue diciendo que no quiere esperar mucho para ser mamá.

Quizá por este motivo celebra con tanta efusividad la llegada de un nuevo bebé en su vida

Rocío Flores, feliz con el nuevo bebé

Rocío Flores dejaba a todos boquiabiertos con el anuncio que hacía hace un tiempo en sus redes sociales. "Voy a ser tita de un bebé precioso". Acompañaba este enigmático mensaje de una foto de ella besando una tripita algo abultada.

"Enhorabuena, amiga. Te adoro". Pese a que nunca ha desvelado la identidad de esta chica, se trata de una de las mejores amigas de Rocío. Lleva muy pendiente de su embarazo durante todo estos meses y está viviendo la ilusión por la llegada del bebé, casi como algo propio.

| Instagram

Esta misma semana, Rocío ha vuelto a celebrar que muy pronto va a verle la carita a este niño o niño que viene en camino. Esta vez lo ha hecho brindando con un grupo de amigas "por nosotros y por el bebé que viene en camino". Si las cuentas no fallan, el nacimiento se producirá durante estos meses de verano y es más que probable que Rocío de buena cuenta de ello en sus redes sociales.

Rocío Flores y sus planes a corto plazo

El nacimiento de este bebé tan cercano a Rocío Flores le permitirá conocer casi de primera mano que se siente con la maternidad. Es un paso necesario para ella, que se plantea ser madre en un futuro no muy lejano. Seguramente, al verle la carita, le cojan ganas de ponerse a ello con Manuel.

No obstante, a principios de año ya decía que no tenía previsto quedarse embarazada este 2022. Después de un 2021 que Rocío Flores definió como "el peor año de mi vida", quiere estabilizar un poco su vida antes de dar un paso tan importante en su vida.

En estos momentos, la hija de Antonio David todavía se está recuperando físicamente de la lipoescultura a la que se sometió hace un par de meses. Su lucha por tener una figura perfecta no parece muy compatible con ser madre.