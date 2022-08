Beatriz Trapote se separa de Víctor Janeiro porque él ha encontrado otra ilusión

Beatriz Trapote fue una de las periodistas más emblemáticas de Telecinco, pero actualmente está centrada en su faceta de influencer. Tiene un gran tirón entre sus seguidores porque ha demostrado ser honesta y sincera, todo lo que hace se convierte en un éxito. Está viviendo un momento delicado porque su familia es mediática y ha sucedido algo importante.

Beatriz Trapote dejó de lado su carrera para mudarse a Andalucía y empezar una nueva vida al lado de Víctor Janeiro. Forman un matrimonio estupendo, pero tendrán que separarse dentro de unas semanas porque él ha encontrado una ilusión televisiva. Según la revista Semana, ha firmado un contrato para ser el concursante estrella de Pesadilla en el Paraíso.

Beatriz estará separada físicamente de su marido, pero seguirán conectados porque entre ellos hay una relación muy especial. Se ha hablado mucho sobre una supuesta crisis, pero es todo mentira, nunca han tenido ningún problema en la relación. La periodista está acostumbrada a los rumores y los ha desmentido de una forma inteligente: con hechos, no con excusas.

Beatriz triunfó en los platós, tenía una carrera brillante por delante y decidió dejarlo todo para centrarse en Víctor Janeiro. Era complicado trabajar en televisión perteneciendo a un clan tan polémico, así que eligió el amor y comenzó la aventura. En la actualidad hace algunas colaboraciones puntuales, pero no es un rostro fijo de la cadena, aunque el público estaría encantado.

Víctor fue uno de los grandes toreros del momento, pero actualmente está centrado en otros proyectos profesionales. Ha recibido una oferta de Pesadilla en el Paraíso y ha aceptado encantado, se ha convertido en una nueva ilusión laboral. Seguirá creciendo en el mundo del toro, pero lo hará dentro de un programa que promete ser un éxito.

Beatriz Trapote ha guardado el secreto hasta el final

Beatriz Trapote es una estrella de la pequeña pantalla, no hay reto que se le resista y ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Empezó siendo reportera, pero llegó a presentar un programa que registraba unos datos de audiencia excelentes. Sus compañeros le recuerdan por su gran capacidad comunicativa, era la mejor transmitiendo información.

Beatriz Trapote podría haber ganado mucho dinero gracias a la fama de los Janeiro, pero decidió pasar página y centrarse en otros asuntos. Nunca ha facilitado información de su familia, a pesar de que el colaborador Kiko Hernández le haya acusado de lo contrario. Es una maestra para las nuevas generaciones y no necesita jugar sucio para llamar la atención, ella ya es noticia.

La mujer del torero podría regresar a los platós, pues nos sería de extrañar que fuera la defensora de su esposo. Es un concurso muy duro que estará presentado por Carlos Sobera y por Lara Álvarez, así que Beatriz Trapote estaría bien acompañada. La última vez que estuvo en Mediaset fue para conceder una brillante entrevista en Déjate Querer.

Beatriz Trapote ha renunciado a todo

Beatriz ha participado en varios programas de televisión y ha sabido invertir el dinero que ha ganado mejor que nadie. Montó una empresa en Madrid que fue todo un éxito y también aprovecha su influencia para patrocinar productos en Instagram. Es muy inteligente, por eso no ha necesitado para nada a su familia política, ella era famosa de antes.

Trapote ha renunciado a muchas cosas para no dar problemas, pues lo único que le importa es el bienestar de los suyos. Estará sin Víctor Janeiro un máximo de tres meses, no podrán verse y cada uno vivirá en un sitio, pero estará pendiente de él. Será una gran defensora y demostrará que la separación física no tiene nada que ver con el amor.