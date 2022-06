Beatriz Trapote, señalada por lo que ha hecho con el hijo de Jesulín y Campanario

Beatriz Trapote fue una de las periodistas más famosas de Telecinco, pero de un momento a otro decidió cambiar de vida. Pasó a formar parte de la familia Janeiro y se dio cuenta de que debía decidir entre su carrera o su relación con Víctor. Llevan 15 años juntos y han demostrado que están hechos el uno para el otro, a pesar de lo que quieran contar.

Beatriz Trapote ha sufrido muchos desplantes, pero sabe que para su marido es importante enterrar ciertos conflictos y le ha hecho caso. No le guarda rencor ni a Jesulín de Ubrique ni a María José Campanario, a pesar de que el matrimonio no ha actuado bien. Según ha contado Kiko Hernández, la odontóloga no conoció a Brenda, hija pequeña de la periodista, hasta que pasaron unas semanas.

| Canva

Beatriz ha guardado el resquemor dentro de cajón y cuando nació Hugo Janeiro fue la primera en presentarse en el hospital. Quiere tener buena relación con sus cuñados porque sabe que Víctor Janeiro sufre con ciertos problemas que calan en la prensa del corazón. Sin embargo, Kiko Hernández la ha señalado y la ha acusado ser una “falsa” porque no cree que esté siendo sincera.

Beatriz mantiene una relación cordial con María José Campanario, pero es cierto que no disfrutan de una amistad demasiado estrecha. En Sálvame han insinuado que Trapote está motivada por intereses mediáticos, por eso le perdona todo a su cuñada. Sin embargo, la periodista ha demostrado que lo único que quiere es disfrutar de una vida que esté lejos del foco mediático.

La mujer de Víctor Janeiro recibió muchas críticas, pues muchos pensaban que quería formar parte del clan de Jesulín para hacerse famosa. El tiempo ha demostrado que todo eran ataques sin fundamento, pues cuando llegó el momento se retiró sin hacer ruido. Todavía sigue teniendo muchos detractores en Telecinco que ponen en duda la honestidad de sus movimientos.

Beatriz Trapote está protegiendo a su sobrina Julia

Beatriz tiene motivos para estar molesta porque, según cuentan en Sálvame, Julia Janeiro todavía no conoce a su hija Brenda. Kiko Hernández cree que la periodista no arma ningún escándalo porque le interesa estar cerca de Campanario para tener protagonismo. El colaborador ha señalado a su antigua compañera de Telecinco y ha desvelado la cara oculta de la hermana de Andreíta.

| Gtres

“Trapote tiene una hija de año y medio a la que aún no ha ido a ver Julia. Pierden el trasero por ir a una comunión, pero Juls ni siquiera se ha dignado a ir a ver a su hija”. Estas palabras han iniciado una nueva guerra, pero la mujer del torero no pretende entrar en el juego de Kiko.

Víctor Janeiro también ha visitado a su sobrino Hugo, a pesar de que Jesulín de Ubrique tardó demasiado en conocer a su pequeña Brenda. Los toreros tuvieron ciertas diferencias en el pasado, pero actualmente disfrutan de una relación excelente. Lo que sí es cierto es que todavía se rumorea que María José Campanario no termina de confiar en su cuñada.

Beatriz Trapote ha recibido una acusación muy seria

Beatriz y su marido están molestos porque ciertas personas han insinuado que están filtrando información de Hugo Janeiro. Este atrevimiento es completamente incierto, de hecho son los únicos que han tratado bien a los reporteros que estaban en el hospital. Han respondido a todas las preguntas, pero siempre teniendo claro lo que no debían contar.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Trapote prefiere no entrar en debates, por eso no le ha confirmado a nadie que está molesta por el comportamiento de su sobrina Julia. Está protegiendo a la influencer, de ahí que no haya tenido en cuenta el desplante que ha sufrido con su hija Brenda. Lo que le importa es que Jesulín y Campanario ya conocen a su niña y que la familia vuelve a estar unida.