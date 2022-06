Beatriz Trapote confirma el secreto que María José Campanario quería ocultar

María José Campanario y Jesulín se han convertido este pasado martes en padres por tercera vez. Su bebé ha venido al mundo en el Hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera y el hermetismo en torno a su nacimiento ha sido absoluto. Sin embargo, Beatriz Trapote, su cuñada, ha desvelado algún dato que otro sobre el pequeño.

El torero y su mujer han querido mantener en silencio tanto el parto como cualquier detalle del recién nacido. Pero la mujer de Víctor Janeiro, aunque ha sido bastante cauta, no ha dudado en confesar cómo es aquel e incluso ha hablado de la rumoreada exclusiva familiar.

Beatriz Trapote, la primera en visitar al nuevo miembro del clan

La periodista no ha dudado en acudir al hospital para ver de inmediato a los papás y al niño. Así, la prensa ha podido captarla llegando al centro sanitario con varios regalos y en compañía de su primogénito. Ha sido la primera en visitar a los papás y al recién nacido.

Feliz y contenta es como se ha mostrado en todo momento ante los medios. Y es que ha reconocido que “estoy deseando ver al peque de la casa”.

| Europa Press

Le han preguntado sobre cómo ha sido el parto, el nombre del benjamín o el estado de Campanario. Cuestiones ante las que ha indicado que era información que debían dar los protagonistas y no ella. Ha dicho: “Yo voy ahora a ver a María José, a Jesús y al peque y ya os diré”.

“Lo importante es que cuando salgan ellos os lo cuenten todo. Los protagonistas son ellos y especialmente ella, que he dado a luz tres veces y sé lo que es esto. Si yo doy a luz y viene alguien contando lo mío a mí me hubiera sentado fatal”.

Lo que no ha tenido reparos en confesar es cómo está la madre de Jesulín, Carmen Bazán, tras el nacimiento. Ha afirmado que “ella está feliz, ahora con diez nietos”. De igual modo, ha explicado que su marido acudiría más tarde al hospital con otro de sus hijos.

Beatriz Trapote desvela algún que otro secreto sobre el bebé de María José Campanario

La que fuera reportera de Telecinco y su hijo se han marchado una hora después del centro sanitario. Y, tal y como había prometido, no ha dudado en atender a los medios nuevamente. Lo ha hecho para contar algunos datos: “Todo ha salido fenomenal, ahora queda que se recuperen pronto y, cuando salgan, que os expliquen ellos”.

En este punto, al ser preguntada por parecidos, ha explicado cómo es el tercer hijo del matrimonio. Ha dicho: “Es un bebé muy bonito. Yo lo he visto y, de verdad, me he emocionado”.

| GTRES

También ha confesado que los papás “están muy agradecidos por los mensajes de felicitación, pero están desbordados. Tienen una gran cantidad de llamadas y mensajes que no pueden atender, porque no pueden estar pendientes del móvil. El pequeño necesita sus atenciones”.

Los reporteros han comenzado a hacerle otra vez preguntas sobre el nombre del pequeño y otras cuestiones, pero a estas no ha respondido. Sus palabras exactas han sido que “todo lo demás ya os lo dirán ellos. Me he parado y os he atendido, pero todo lo demás les compete a ellos”.

Eso sí, al hacer referencia a una posible exclusiva del matrimonio para presentar al recién nacido, ha sido firme. Ha manifestado: “Cuando salgan se pararán con vosotros y os enseñarán al niño y todo”.