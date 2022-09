Beatriz Trapote cuenta la verdad sobre las infidelidades en casa de Víctor Janeiro

Víctor Janeiro sigue estando en el punto de mira por su comportamiento en Pesadilla en El Paraíso. Muchos le reprochan al hermano de Jesulín que se mantenga en un segundo plano y no quiera involucrarse en ninguna polémica dentro del concurso.

Algo que también le ha traído más de un dolor de cabeza a su mujer, Beatriz Trapote, quien debe hacer frente a las feroces críticas por defenderle. Habiéndose ganado el título de 'mueble del reality', la periodista ha tenido que responder a los ataques provenientes del resto de colaboradores.

| Telecinco

Sin embargo, Trapote deja claro que se siente más que orgullosa de su marido. "Estás siendo tú, sin conflictos ni peleas, trabajador, honesto...", le decía.

"Nadie de los que están en esa granja pueden decir nada malo tuyo", remarcaba. Y es que a la tía de Andrea Janeiro empieza a pasarle factura que todos se hayan posicionado en contra de su marido y nadie quiera defenderle.

"No ha venido nadie a defenderte y ya estoy un poco saturada. Dicen que no hablas", apuntaba molesta desde el plató.

| Telecinco

Mientras que, por su parte, Víctor defendía su postura dejando claro que él no es una persona conflictiva, ha preferido centrarse en trabajar. "Entro en menos conflictos, pero sí lo aporto en el trabajo", aseguraba Janeiro muy orgulloso.

Beatriz trataba de tranquilizar a su marido explicándole que ella se hace cargo de los niños y todas las responsabilidades que puedan tener, instándole a llegar hasta el final para poder llevarse el premio.

Pero, pese a los numerosos toques de atención que ha recibido tanto en el reality como fuera del mismo, Víctor Janeiro sigue sin ganarse el favor de la audiencia. "Es la planta oficial del concurso", sentenciaban sus detractores. Además, recientemente, el torero ha vivido una situación de lo más incómoda con otra de sus compañeras.

Beatriz Trapote responde a las insinuaciones que pueden hundir su matrimonio

Steisy no se cortaba a la hora de quitarse la camiseta para cabalgar semidesnuda, atreviéndose a pedirle unas clases al tío de Andrea Janeiro. Como era de esperar, Víctor no se sentía nada cómodo con la situación, sobre todo, por la forma en la que puede afectar a su familia o a sus hijos.

"Tengo tres niños y no quiero que ellos se confundan... No quiero que me pongan en esa situación", sentenciaba molesto.

| Telecinco

Aunque Steisy insistía en que es una mujer libre y que no se avergüenza de su cuerpo. De hecho, la exviceversa se niega a adaptarse a ese tipo de mentalidad "más antigua". "No soy una guarra soy una mujer libre", estallaba la joven.

Un conflicto que no ha dejado a nadie indiferente y en el que se han visto involucrados también el resto de concursantes De hecho, la novia de Pablo Pisa insinuaba que Víctor tenía una doble cara, sacando a relucir las posibles infidelidades del torero.

| Mediaset

"¿Tú qué crees que lleva tanto tiempo comiendo solo garbanzos?", insinuaba demoledora haciendo referencia a Beatriz Trapote. Unas palabras que no le han hecho ninguna gracia a la periodista, que entiende la libertad de otra manera.

"Si Víctor no lo concibe de esa manera y le está intimidando, si le resulta algo ofensivo pues tiene que respetarlo, es más conservador", daba la cara por su marido. Además, desmentía por completo esas insinuaciones tan dolorosas, alegando que está bastante tranquila. "Cuando se pierden las formas se pierde la razón", se lamentaba.