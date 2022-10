Beatriz Cortázar deja de disimular y desvela lo que nadie imagina de sus hijos

Beatriz Cortázar, una de las grandes periodistas de la prensa rosa, se ha convertido en un rostro influyente dentro y fuera de Telecinco. El público cada vez quiere conocer más detalles sobre su vida privada y ella responde a todas las dudas: nunca esconde nada. Hace unos meses concedió una entrevista que está ganando mucha repercusión en la red social Twitter.

Beatriz Cortázar habló de su familia y anunció lo que nadie imaginaba: cómo ha conseguido que sus hijos se mantengan al margen de todo. El truco es muy sencillo y lo ha compartido con todos para demostrar que no hay nada imposible. Ella es uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla, pero sus niños son anónimos simplemente por un motivo: porque quieren.

| Mediaset

Beatriz ha explicado que en ningún momento ha tratado de esconder a nadie, es cierto que no muestra a su familia, pero hay un motivo. “No escondo mi vida privada, en mis redes sociales no saco a mis hijos porque son mayores y pasan. Pero saco a mi perra y si voy al campo saco una foto de que estoy en el campo”, declara en un conocido medio digital.

Beatriz conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación y tiene una cosa clara: solo es famoso quien quiere serlo. Ella no se siente atraída por la popularidad, a pesar de que es una voz con mucho peso dentro de la crónica social. Es conocida por su trabajo, pero no le interesa llamar la atención de los espectadores por su vida privada.

“Si voy por la calle y la gente me saluda normalmente todo el mundo es educado y nunca he tenido una situación desagradable ni molesta. Hay gente que mata porque le reconozcan o les saluden, pero no es algo que yo anhele ni me va la vida en eso. El ego lo tengo muy cubierto en muchas cosas, me da bastante igual, lo llevo con mucha naturalidad”.

Beatriz Cortázar ha creado escuela

Beatriz siempre se ha rodeado de las mejores fuentes y no tardó en convertirse en una experta de la prensa del corazón. Pero su intención nunca fue ser periodista, en una ocasión reconoció que empezó estudiando para ser farmacéutica. Más adelante se dio cuenta de que no era lo suyo y cambió al periodismo, aunque realmente le gustaba la publicidad.

| RTVE

Cortázar es un ejemplo perfecto para comprender la clave del éxito: ella ha alcanzado la gloria de forma casual y no se regodea. Todo lo contrario, trababa con tesón para que a su familia no le falte de nada y nunca ha elegido el camino fácil. Podría haber ganado mucho dinero abriendo ciertas parcelas de su intimidad, pero no le merece la pena.

La colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha dejado claro que sus hijos no salen en la tele porque no quieren. Nadie imaginaba que renunciar a la fama era tan sencillo, por eso su testimonio está ganando tanta repercusión. Sus seguidores se han hecho eco de sus palabras y están resaltando el valor de su testimonio, un testimonio que ha creado escuela.

Beatriz Cortázar desvela sus sentimientos reales

Beatriz es sinónimo de periodismo, no hay nadie como ella para hacer negocio con la vida privada del famoso de turno. En una entrevista que concedió hace meses explicó lo que era realmente una noticia, no tiene nada que ver con lo que cuentan. “Una entrevista buena es una exclusiva, ya sea por actualidad inmediata o porque esa persona nunca hable”.

Cortázar tiene claro cuál es el camino correcto, por eso sus responsables cada vez le sitúan en un puesto más alto. Colabora con Ana Rosa Quintana desde hace mucho tiempo y poco a poco va ganando peso en Telecinco. Ahora trabaja con Emma García en un programa que promete ser una revolución y Bea, como le llaman sus amigos, está a la altura.