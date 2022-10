Beatriz Cortázar se arma de valor y habla con ellos para confesar que nada es verdad

Beatriz Cortázar, una de las mejores periodistas de Telecinco, ha sacado a la luz una gran noticia. Nadie imaginaba lo que ha contado, por eso su presencia es tan necesaria.

Esta semana saltaban todos los rumores sobre la situación en la que se encontraban Paloma Cuevas y Luis Miguel. Desde México llegaba la noticia de que muy probablemente habrían dado el gran paso. El periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante daba la noticia de que la socialité y el cantante se habían comprometido:

"Los rumores han crecido últimamente y estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas", confirmaba el periodista en un medio mexicano.

Beatriz Cortázar ha ampliado los datos y ha hecho un anuncio muy interesante. Sin embargo, los implicados siguen al margen de la historia.

Ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto. Tanto el cantante como la diseñadora han mantenido una estrecha relación desde hace años. Además, lo curioso de todo esto, es que el ex de Cuevas, Enrique Ponce también ha tenido una amistad muy profunda con el cantante.

Si finalmente se confirma la noticia, esta sería la segunda boda de Cuevas tras su ruptura en 2020 con Enrique Ponce. Sin embargo, para Luis Miguel sería la primera. Y es que aunque el intérprete siempre ha estado relacionado con mujeres muy importantes, nunca se ha atrevido a dar el paso.

Este medio mexicano apuntaba que la boda podría celebrarse tanto en México como en España a lo largo del próximo año.

Beatriz Cortázar prefiere contar todo lo que sabe

La única persona que se ha pronunciado al respecto es el padre de Cuevas. Victoriano Valencia era preguntado por los periodistas y no dudaba en contestar. El torero reconocía que no estaba al tanto de su relación más allá de la amistad:

"Son nada más que amigos de la infancia. Paloma es madrina del primer hijo que tuvo Luis Miguel, o sea que de ahí les une la amistad".

Sin embargo, confesaba que si fuesen ciertos los rumores, él daría su aprobación. Valencia también tiene una gran relación con el cantante.

"Él es una gran persona, un caballero y un grandioso artista y no me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella", reconocía.

Pero el torero iba más allá y terminó contando que la relación de su hija y Luis Miguel viene de lejos:

"Él siempre ha dicho que Paloma es el amor de su vida y yo le daría el aprobado. Luis Miguel es todo un señor, pero eso es ella quien lo tiene que decidir, no es cosa mía", comentaba.

Beatriz Cortázar niega por completo el compromiso entre la pareja

Beatriz Cortázar es una de las grandes periodistas de la crónica social de nuestro país. La comunicadora lleva toda una vida dedicada a la prensa rosa y es conocedora de todos los entresijos de los famosos.

Desde hace años Beatriz es una de las caras visibles de los programas de crónica social. Así que la madrileña no ha dudado en pronunciarse sobre el tema del momento.

Según ha revelado este pasado lunes, ese compromiso que muchos medios aseguran es totalmente falso. Beatriz señalaba que todos esos rumores que tanto están sonando en México no habían trascendido a España.

Según le han contado sus fuentes, estas afirmaciones habrían surgido a partir de una fotografía donde aparecía Cuevas luciendo un anillo. Tras la publicación, corrieron ríos de tinta, asegurando que se iban a casar.

Beatriz Cortázar aprovechaba su aparición en El programa de Ana Rosa para desmontar todos los rumores: "El anillo no es de compromiso. De momento no hay boda". Por lo que puedo asegurar que no hay ningún compromiso entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, sentenciaba Beatriz Cortázar.

